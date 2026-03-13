Cua-rơ Việt Nam về nhì ở chặng 4 giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM 2026

Chặng thứ 4 của giải đấu tiếp tục được chứng kiến cuộc rượt đuổi hấp dẫn giữa các cua-rơ nhóm đầu và đại diện của Việt Nam có thành tích trên vạch đích.

Lâm Thị Kim Ngân đã về đích thứ nhì của chặng 4. Ảnh: Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam VCF

Chặng 4 của giải đua đã tranh tài ngày 13-3 với lộ trình dài 162km từ Phan Thiết (Lâm Đồng) tới Vũng Tàu (TPHCM). Đây là chặng đua chứng kiến sự mạnh mẽ của các cua-rơ Việt Nam. Trong đó, Lâm Thị Kim Ngân (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) là một trong những cua-rơ đã nỗ lực hết mình.

Với sự hỗ trợ của đồng đội, Lâm Thị Kim Ngân là người bám đuổi cua-rơ dẫn đầu Zhu Simeng (Li Ning Star Ladies, Trung Quốc) rất sít sao.

Khi gần tới đích, 2 cua-rơ đã thể hiện khả năng nước rút tốt nhất của mình lao nhanh về phía trước. Tại cuộc so kè này, Zhu Simeng cán đích đầu tiên và vô địch chặng. Lâm Thị Kim Ngân về đích thứ nhì trong khi Quách Thị Phương Thanh (Biwase Bình Dương) về đích thứ 3. Tại chặng 4, Nguyễn Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã về đích vị trí thứ 4.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, áo Vàng và áo Trắng vẫn đang thuộc về cua-rơ Rasmussen Alma. Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đang tạm đứng hạng nhì sau Rasmussen Alma.

Áo chấm Đỏ dành cho VĐV leo núi xuất sắc vẫn được Marina Komina tạm giữ. Tuy nhiên, áo Xanh đã thuộc về Nguyễn Thị Thật. Tại chặng thứ 3 trong ngày thi đấu trước, Nguyễn Thị Thu Mai là người giữ áo Xanh của giải đua.

Chặng thứ 5 của giải sẽ diễn ra ngày 14-3 với lộ trình dài 112km từ Vũng Tàu (TPHCM) tới Thủ Dầu Một (TPHCM).

MINH CHIẾN