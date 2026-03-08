Mercedes sớm khẳng định vị thế khi George Russell thắng chặng Australian Grand Prix

George Russell (Anh, Mercedes) đã giữ vững phong độ để giành chiến thắng ở chặng đua mở màn mùa giải F1 đầy kịch tính: Australian Grand Prix. Anh vượt qua người đồng đội Kimi Antonelli cùng đội đua - sau cuộc cạnh tranh gay cấn với Charles Leclerc của Ferrari.

Russell và chiếc cúp Australian Grand Prix 2026

Tay đua người Anh, xuất phát từ vị trí pole, đã cán đích đầu tiên với khoảng cách 2,974 giây tại Melbourne, Leclerc về thứ 3 và Lewis Hamilton về thứ 4 ở trong một cuộc đua mà những chiếc xe đua mới của F1 được thử nghiệm lần đầu tiên trong điều kiện tranh đấu.

Nhà Đương kim vô địch thế giới Lando Norris chỉ về đích thứ 5 - chậm hơn 51 giây - ở trên chiếc McLaren của mình, trong khi Max Verstappen của Red Bull về thứ 6 một cách rất là ấn tượng sau khi phải xuất phát từ vị trí thứ 20 do bị va chạm trong vòng đua đấu loại.

Nhưng thảm họa đã xảy ra với người hùng nước chủ nhà là Oscar Piastri. Anh này gặp tai nạn ngay vòng chạy ra khỏi đường đua và không thể bắt đầu cuộc đua do chiếc McLaren của anh bị hư hỏng nặng. Piastri vốn xếp Hạng 3 chung cuộc ở mùa giải năm ngoái - mùa 2025.

Với việc xe an toàn ảo liên tục được sử dụng, thì Russell - Ứng cử viên sáng giá trước mùa giải, đã giữ vững phong độ để giành chiến thắng chặng Grand Prix thứ 6 trong sự nghiệp và cũng là chiến thắng đầu tiên của anh kể từ chặng đua ở Singapore của hồi năm ngoái.

“Cảm giác thật tuyệt vời. Cuộc đua tỏ ra rất là khó khăn ngay từ đầu!”, Russell nói, “Chúng tôi biết nó sẽ mang tính thách thức rất cao. Tôi đã khởi đầu không tốt và có một vài pha tranh chấp rất sát sao với lại Charles ngay từ đầu. Nhưng thật sự rất vui khi về đích trước”.

Theo các quy định mới của Đua xe F1 thì, một nửa sức mạnh của mỗi bộ phận động cơ hiện nay đều đến từ pin. Các tay đua sẽ buộc phải sạc lại năng lượng - thông qua việc đạp thắng hoặc nhả chân ga để tránh tình trạng pin bị cạn kiệt hoàn toàn trong cuộc đua.

Thử thách lớn nhất tại đường đua Albert Park Circuit (Melbourne) với 58 vòng chạy chính là những đoạn đường thẳng dài và thoải - nơi vốn dĩ sẽ “ngốn sạch” năng lượng của pin - trong khi lại có quá ít các khúc cua gắt để tay đua có thể thắng và sạc lại năng lượng.

Năm chiếc xe đã không thể hoàn thành cuộc đua - khi phải vật lộn với những thay đổi ở thời điểm hiện tại, bao gồm xe Piastri, xe Nico Hulkenberg của Audi, xe Isack Hadjar của Red Bull, xe Valtteri Bottas của Cadillac và cả xe Fernando Alonso của đội Aston Martin.

“Đây không phải là khởi đầu tốt nhất mà chúng tôi có thể mong muốn, đánh mất rất nhiều vị trí và tôi phải cố khôi phục”, tay đua Antonelli của Ý, người đã gặp tai nạn nghiêm trọng hôm thứ Bảy - và chỉ vừa kịp tham gia vòng loại sau khi xe được sửa chữa lớn, nói, “Nhưng nhìn chung đó là một cuộc đua tốt, tốc độ thực sự mạnh mẽ, đặc biệt là ở cuối cuộc đua."

Trong điều kiện tốt, Ollie Bearman của Haas về đích thứ 7 và tay đua tân binh Arvid Lindblad về đích thứ 8 trên chiếc Racing Bull của mình. Gabriel của đội Audi Bortoleto và Pierre Gasly của đội Alpine cũng đã hoàn thành tốp 10 tại Australian Grand Prix 2026.

“Đây là một cuộc đua rất, rất là khó khăn. Không ai trong chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra”, Leclerc chia sẻ, “Nó thực sự là một thử thách. Và nó thậm chí khá là khó khăn. Hôm nay, có vẻ như đội đua Mercedes có được tốc độ nhanh hơn chúng tôi một đôi chút”.

Khi đèn xanh được bật sáng, Leclerc, với những chiếc lốp trung bình, vượt lên trước Russell trong khi Antonelli, người xuất phát ở vị trí thứ 2, tụt xuống vị trí thứ 7. Hamilton cũng có một khởi đầu xuất sắc cho Ferrari - và vươn lên vị trí thứ 2, vượt trước Hadjar.

Russell ngay lập tức phản công, giành lại vị trí dẫn đầu ở vòng đua thứ 2, trước khi Leclerc đáp trả chỉ 1 vòng sau đó để vượt lên dẫn đầu một lần nữa khi mà cả 2 và Hamilton bắt đầu bỏ xa các đối thủ.

Cuộc đua biến thành một trận chiến gay cấn sát nút ở phía trước, với vị trí dẫn đầu đổi chủ 3 lần ở vòng thứ 8, khi Russell và Leclerc tranh giành vị trí thống trị. Xe an toàn ảo xuất hiện ở vòng đua 12 - khi xe Hadjar dừng lại, Russell và Antonelli vào pit, trở lại đường đua với lốp cứng.

Leclerc và Hamilton vẫn tiếp tục cuộc đua và khi họ trở lại, 2 chiếc xe đua Ferrari đã bỏ xa Russell tới 10 giây, với Lindblad, Antonelli và Verstappen nằm trong tốp 6. Xe an toàn ảo lại được triển khai khi Bottas phải bỏ cuộc, Russell bám sát phía sau Scuderia 8 giây.

Với lốp xe bắt đầu mòn, Leclerc vào pit ở vòng 26 nhưng Hamilton vẫn ở ngoài đường đua và bị Russell vượt qua trước khi vào pit. Russell báo cáo qua radio rằng anh nghĩ cuộc đua chỉ cần 1 lần dừng pit là khả thi và anh bắt đầu bỏ xa các đối thủ, Antonelli về thứ 2.

Và đã không còn đường quay lại cho các tay đua Ferrari, họ bị bỏ lại phía sau 15 giây và hầu như không thể thu hẹp khoảng cách với Mercedes ở trong nửa sau của cuộc đua. Kết quả của chặng đua đầu tiên đã được định đoạt.

Chặng đua tiếp theo của Đua xe F1 mùa này là Chinese Grand Prix sẽ diễn ra tại đường đua Shanghai International Circuit (Thượng Hải, Trung Quốc), từ ngày 13-3 đến ngày 15-3 tới đây. Giải đấu sau đó sẽ chuyển sang đất Nhật Bản. Chặng 4 và 5 dự kiến ​​​​diễn ra tại Bahrain và Arabia Saudi - nhưng chưa rõ có chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Iran hay không.

Đ.Hg.