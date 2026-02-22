Tốc độ

23 đội đua hàng đầu tranh tài giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cua rơ nữ đường trường Việt Nam sẽ góp mặt 2 giải đấu quan trọng thuộc hệ thống UCI tổ chức ngay ở trong nước.

Giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM - Cúp Biwase 2026 sẽ thu hút những đội đua hàng đầu góp mặt. Ảnh: GIA MẪN
Giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM - Cúp Biwase 2026 sẽ thu hút những đội đua hàng đầu góp mặt. Ảnh: GIA MẪN

Từ ngày 4-3 tới 14-3, 2 giải xe đạp quốc tế gồm Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 chính thức tranh tài.

Năm nay, Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) công nhận 2 giải đấu trên thuộc hệ thống thi đấu quốc tế của mình. Chính vì vậy, các đội đua quốc tế tới từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tới Việt Nam tham dự. “Đây sẽ là cơ hội tốt để cua-rơ nữ Việt Nam được thêm sự tích lũy chuyên môn cũng như phát triển thành tích khi được thi đấu với các đối thủ quốc tế ngay trên sân nhà”, phụ trách bộ môn xe đạp đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Giải đấu sẽ thực hiện lộ trình với 10 chặng quan trọng, kéo dài dài hơn 1.300 km. Trong đó, cuộc thi đấu Biwase Tour of Vietnam sẽ khởi tranh đầu tiên (5 chặng) thi đấu từ TPHCM tới Đà Lạt (Lâm Đồng). Tiếp đó, giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 sẽ nối tiếp thi đấu 5 chặng kéo dài từ Đà Lạt (Lâm Đồng) về tới phường Bình Dương (TPHCM).

Tại giải, Ban tổ chức sẽ trao thưởng dành cho các cua-rơ đạt áo vàng, áo xanh, áo chấm đỏ và áo trắng. Theo quy định, áo vàng (cua-rơ vô địch) sẽ được nhận thưởng 48 triệu đồng. Ngoài ra, các cua-rơ về nhất từng chặng sẽ được thưởng 15 triệu đồng. Đội xếp nhất toàn giải có thưởng 48 triệu đồng.

Tới lúc này, 16 đội nước ngoài và 7 đội trong nước đã đăng ký tham dự. Đại diện của các đội xe đạp nữ đường trường Việt Nam gồm Vĩnh Long, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Vinama – TPHCM, đội tuyển Biwase, đội nước kiềm ion Biwase. Đại diện nước ngoài có các đội đua tới từ Trung Quốc, Na Uy, Uzbekistan, Kazakhstan, Philippines, Thái Lan, Iran, Singapore, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc…

MINH CHIẾN

