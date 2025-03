Tay đua Mikayla Smith thắng chặng mở màn Giải xe đạp quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase 2025

Mikayla Smith vui mừng tại đích đến

Sau khi tổ chức thành công Giải xe đạp Biwase Tour of Vietnam 2025 lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu của Liên đoàn xe đạp thế giới UCI vừa kết thúc vào hôm qua (12-3), Tổng Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương (Biwase) phối hợp cùng các đơn vị liên qua tiếp tục tổ chức giải truyền thống của mình - đó là Giải xe đạp quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase lần thứ 15 năm 2025.

Tham dự giải ngoài 20 đội đua đã dự giải Biwase Tour of Vietnam, còn có thêm 4 đội đua trong nước. Giải gồm 7 chặng xuất phát tại Đà Lạt sáng nay 12-3 và sẽ kết thúc tại Bình Dương vào ngày 18-3.

Các tay đua xuất phát chặng 1

Sau lễ khai mạc giải, 24 đội đua bước vào thi đấu chặng đua tính điểm chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (Đà Lạt). Đây là chặng đua ngắn và có 4 giải thưởng dọc đường (Sprint) ở các vòng 2, 4, 6, 8 và về đích. Các đội đã đẩy tốc độ lên cao sau khi đoàn đua xuất phát thi đấu. Các cuộc tấn công của các tay đua đều không thành khi luôn bị tốp đông kéo bắt lại. Với sức mạnh vượt trội, tay đua Delia Ayustina Priatna (Indonesia) đã rút thắng trước Zhen Yi Yeong (Malaysia) và Andini Putri Anatasya (Indonesia) ở vòng tính điểm thứ hai để giành chiến thắng.

Tay đua Delia Ayustina Priatna đã giành thêm 2 lần thắng Sprint tiếp theo khi rút thắng trước Trần Thị Thuý Vân (Phân bón Con Voi Biwase) và Khairunnia Aleeya Saifulnizam (Malaysia) ở vòng 4 và rút thắng trước Nurul Nabilah Mohd Asri (Nex Kedah - Malaysia) và Zhen Yi Yeong ở vòng 6.

Ba tay đua về đầu nhận thưởng chặng 1

Do đây là giải địa phương không tính vào bảng tổng sắp nên các đội mạnh như Biwase Bình Dương, Tập đoàn Lộc Trời, Thái Lan… vẫn chưa bung sức. Chính vì thế, bước vào vòng thứ 7, một nhóm 4 tay đua gồm: Ci Hui Nyo (Malaysisa), Hadenova Majid An Naafi Putri (Indonesia), Napassorn Panyawuthikrai (Thái Lan) và Mikayla Smith (Singapre) tấn công thoát đi mà các đội mạnh không bám đuổi. Sau khi Ci Hui Nyo rút thắng vòng thứ 8, tay đua Mikayla Smith đã rút thắng Ci Hui Nyo, Hadenova Majid An Naafi Putri ở vòng thứ 10, qua đó giành chiến thắng chặng.

Sáng mai 13-3, đoàn đua bước vào thi đấu chặng 2 từ Huyện Khánh Vĩnh về đích tại thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) dài 114 km. Đây là chặng đua đường trường đầu tiên và các tay đua phải chinh phục 3 đèo: đèo Rù Rì (sau xuất phát 48 km), đèo Rọ Tượng (sau 63 km) và đèo Lương Sơn (sau 102 km) hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

GIA MẪN