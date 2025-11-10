Lewis Hamilton vẫn lạc quan bất chấp trải qua “năm ác mộng” với Ferrari

Tay đua F1 người Anh Lewis Hamilton vẫn cố gắng hết sức giữ vững tinh thần lạc quan với sau khi trải nghiệm thêm một tuần lễ tồi tệ nữa - ở trong mùa giải năm nay, thời điểm anh mô tả là “cơn ác mộng” với Đội đua Ferrari.

Xe của Hamilton tại Sao Paulo

Tay đua từng 7 lần giành ngôi vô địch thế giới Đua xe F1, cùng với người đồng đội Charles Leclerc đều buộc phải bỏ cuộc nửa chừng ở chặng đua Sao Paulo Grand Prix đầy khó khăn tại Brazil mới hôm qua, Chủ nhật 9-11-2025.

Ferrari chấp nhận Hamilton bỏ cuộc khi phải vật lộn suốt 40 vòng đua với một chiếc xe bị hư hỏng do nhiều sự cố từ những vòng đua đầu tiên, cùng một án phạt, trong khi Leclerc bỏ cuộc ở vòng 6 - sau một vụ va chạm anh là nạn nhân vô tội.

“Đó đúng là một cơn ác mộng”, Hamilton than vãn, “Tôi đã phải trải qua điều đó suốt một quãng thời gian rồi, sự đảo lộn giữa việc sống với giấc mơ được lái xe cho đội đua tuyệt vời này và rồi là cơn ác mộng về những kết quả phải trải nghiệm”.

“Có quá nhiều những thăng trầm. Thật là khó khăn, nhưng ngày mai tôi vẫn sẽ quay trở lại. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tiếp tục làm việc cùng đội đua của mình”, Hamilton lạc quan tuyên bố, gạt bỏ những hoài nghi khó khăn từ giới mộ điệu.

“Tôi thực sự muốn giành điểm số tốt cho đội vào cuối tuần, nhưng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ nhất có thể trong chặng đua tiếp theo và cố gắng để hồi phục. Chúng tôi thực sự đang phải chiến đấu vượt qua những khó khăn vào lúc này, nhưng tôi tin rằng vẫn còn điều gì đó phía trước trong cuộc sống và số phận của tôi”.

“Thật sự, tôi vẫn tin tưởng vào đội đua này - và những gì chúng tôi có thể đạt được phía trước. Tôi chỉ cần tiếp tục nỗ lực, không bao giờ bỏ cuộc”, Hamilton khẳng định về quyết tâm của anh bất chấp một mùa giải đầy rẫy thách thức và đầy xui xẻo.

Anh vừa có thêm một kỷ lục không mong muốn vào chuỗi thành tích của mình ở trong mùa này - khi trải qua 21 chặng đua không giành được vị trí podium. Đây là kỷ lục thấp nhất trong lịch sử Đội đua Ferrari. Hôm qua, anh gặp thêm một điều không may khi khởi đầu chặng đua tại Interlagos Circuit.

“Tôi không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra ở khúc cua số 1, nhưng rõ ràng là có va chạm và sau đó chiếc xe đã xong”, Hamilton, người đã bị phạt 5 giây vì va chạm với Franco Colapinto của Alpine ở vòng đầu, anh cũng va chạm với Carlos Sainz của Williams, tay đua anh thay thế tại Ferrari năm nay, cho biết.

“Nhưng những chuyện như vậy đã diễn ra trong mùa giải này. Rõ ràng đây là một thảm họa, một áp lực và một sự thất vọng cho tất cả mọi người trong đội. Nhưng tôi đang cố gắng giữ vững tinh thần”, Hamilton tiếp tục nỗ lực cải thiện tinh thần.

“Tôi đang cố gắng giữ thái độ thật tích cực. Charles làm rất tốt trong vòng phân hạng hôm qua, vì vậy chiếc xe của chúng tôi đã có một số hiệu suất, và tôi đồng ý rằng tại thời điểm này, tôi chỉ cần tin rằng điều gì đó sẽ đến sau tất cả những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua”, Hamilton cho biết thêm.

Chặng đua Sao Paulo đã chứng kiến Lando Norris (Anh, McLaren) giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp và thứ 7 trong mùa này. Norris củng cố ngôi đầu bảng với 390 điểm, vượt hơn người đồng đội Oscar Piastri (Australia) những 24 điểm...

Trong khi đó, tay đua trẻ 19 tuổi người Ý - Kimi Antonelli của Mercedes - thậm chí qua mặt cả Max Verstappen để chiếm vị trí thứ 2. Đây là lần thứ 2 trong mùa này, Kimi chiếm podium, quả là một xuất phát điểm cực kỳ ấn tượng...

Đ.Hg.