Cua-rơ đường trường Việt Nam có thêm giải đấu chuyên nghiệp vào đầu năm 2026

Các cua-rơ đường trường nam của Việt Nam có cơ hội thi đấu giải chuyên nghiệp lần đầu tiên tổ chức vào tháng 1-2026.

Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc sẽ tham dự giải đấu và là người được khán giả chú ý sau khi có thành tích tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Đây là lần đầu tiên giải tổ chức. Các cung đường thi đấu đã được chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng. Giải được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia và kỳ vọng các cua-rơ sẽ thêm sân chơi để tăng cường chuyên môn”, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ đã trao đổi.

Giải đấu lần này mang tên gọi Về Phước Long xây chiến thắng 2026. Các VĐV tham dự sẽ thi đấu 3 chặng với chặng 1 tính giờ cá nhân (5km) bắt đầu khởi tranh ngày 5-1-2026 trên cung đường Hồ Xuân Hương, phường Bình Phước (Đồng Nai). Chặng 2 thi đấu đường trường và leo dốc với lộ trình 120km từ phường Bình Phước qua Chơn Thành và có điểm đến là đỉnh đồi Bằng Lăng.

Chặng 3, chặng cuối, của cuộc đua sẽ diễn ra vòng quanh Phước Long với lộ trình dài 128km được diễn ra ngày 6-1-2026.

Hiện tại, danh sách đăng ký đã có nhiều đội đua hàng đầu của đường trường nam Việt Nam góp mặt như. Trong đó, các cua-rơ vừa tham dự SEA Games 33-2025 sẽ thi đấu tại giải này. Người hâm mộ sẽ có cơ hội được xem các gương mặt có trình độ thi đấu như Phan Hoàng Thái, Trần Tuấn Kiệt, Lê Ngọc Sơn, Phan Tuấn Vũ, Tăng Quý Trọng, Trần Clement Em, Võ Minh Gia Bảo, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Vũ, Trần Thanh Điền, Nguyễn Thắng, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Hướng…

Chắc chắn, khán giả sẽ tập trung theo dõi phong độ của cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc (giành HCĐ tại SEA Games 33-2025) trong giải đấu này.

Khi trao đổi về công tác chuyên môn đối với môn xe đạp, lãnh đạo Cục TDTT và Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 đã khẳng định đây vẫn là môn thể thao trọng điểm của thể thao Việt Nam. Trong đó, nhà quản lý sẽ xây dựng kế hoạch tăng cường thêm giải đấu trong nước giúp VĐV được thi đấu nâng cao chuyên môn thay vì số lượng giải hạn chế trong giai đoạn hiện nay.

MINH CHIẾN