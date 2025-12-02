Tuyển xe đạp nam Việt Nam khởi động hành trình SEA Games 33

Sáng ngày 2-12 từ TPHCM, đội tuyển xe đạp nam Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan, chuẩn bị cho những ngày tranh tài tại SEA Games 33.

Các thành viên của đội tuyển xe đạp nam Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ nhà Thái Lan đã công bố lộ trình thi đấu các nội dung của môn xe đạp tại SEA Games 33. Nội dung xe đạp đường trường diễn ra tại Công viên thể thao Kamol Sports Park (Bangkok), trong khi xe đạp địa hình (MTB) thi đấu tại Khao Kheow Open Zoo (Chonburi).

Do cần làm quen với cung đường thi đấu này nên các tuyển thủ xe đạp nam đã quyết định sang Thái Lan sớm để chuẩn bị chuyên môn. Thời gian tập luyện trước khi đấu sẽ được tính toán đảm bảo phù hợp cho các vận động viên.

Đội tuyển xe đạp đường trường nam bao gồm: Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Minh Thiện, sẽ tranh tài ở 3 nội dung: đồng đội tính giờ, cá nhân tính giờ và xuất phát đồng hàng. Đây là những nội dung đòi hỏi các tay đua phải vượt quãng đường dài xen lẫn nhiều đoạn đèo dốc đặc trưng ở Thái Lan, yêu cầu năng lực leo đèo bền bỉ và khả năng phân phối sức tối ưu.

Trong ngày 1-12 trước đó, đội tuyển bóng đá nam là đại diện đầu tiên của thể thao Việt Nam lên đường sang Thái Lan. Còn cùng ngày 2-12, đội tuyển bóng đá nữ và tuyển xe đạp nam tiếp tục xuất quân chuẩn bị nhiệm vụ đại hội thể thao khu vực.

Chủ nhà Thái Lan đã công bố lộ trình thi đấu dành cho đua đường trường. Theo đó, đối với nội dung nữ, tổng cự ly là 134,8km có cấu trúc đường đua đan xen đường bằng và đồi, có đoạn leo dốc dài trước khi vào khu vực tốc độ cao. Nội dung nam có tổng cự ly là 161,2km với đường đua dài, nhiều đoạn leo dốc và những kilomet cuối có độ dốc tăng dần. Trong nội dung đồng đội tính giờ, các cua-rơ nam sẽ thi đấu lộ trình dài 48,5km. Với nội dung Criterium, dành cho nữ có chiều dài là 1,9km/vòng được thi đấu trong khuôn viên công viên lớn, nhiều khúc cua vuông. Đối với tính giờ cá nhân nữ, lộ trình thi đấu dài 29,8km, còn tính giờ cá nhân nam có lộ trình dài 41km. Ở nội dung xe đạp địa hình, các lộ trình thi đấu cũng được công bố. Với nội dung MTB dành cho nam, cự ly là 370m/vòng, còn nội dung đổ đèo nữ có cự ly 1,09 km với nhiều góc cua gấp.

NGUYỄN ANH