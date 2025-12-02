Cua-rơ xe đạp Việt Nam sớm có mặt làm quen đường đua SEA Games 33

Các cua-rơ đội hình xe đạp đường trường nam Việt Nam lên đường sang Thái Lan giúp làm quen chuyên môn trước khi vào thi đấu chính thức.

Đội tuyển xe đạp đường trường nam Việt Nam sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: VCF

Sáng ngày 2-12, những thành viên đầu tiên của đội tuyển xe đạp Việt Nam gồm Quàng Văn Cường, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Hướng, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Minh Thiện có mặt sớm tại Thái Lan để làm quen lộ trình trước thi đấu. “Chương trình chuẩn bị chuyên môn, làm quen với đường đua đã được xây dựng ngay khi chủ nhà Thái Lan công bố lộ trình các nội dung. Chúng tôi hy vọng các tuyển thủ giữ được sự ổn định chuyên môn và nắm bắt tốt đường thi đấu lần này”, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Huy Hùng cũng khẳng định: “Việc được làm quen đường đua sớm sẽ giúp đội tuyển xe đạp đường trường nam được chuẩn bị chiến thuật tốt nhất”.

Chương trình thi đấu các nội dung đường trường của môn xe đạp SEA Games 33-2025 sẽ bắt đầu vào ngày 14-12. Tuy nhiên, cua-rơ nam của Việt Nam được làm quen lộ trình thi đấu trước 2 tuần. Từ đó để thấy, đội tuyển xe đạp Việt Nam tập trung tối đa cho nhiệm vụ giành huy chương ở từng nội dung đường trường nam tại Thái Lan lần này.

Mỗi cua-rơ của Việt Nam có thế mạnh riêng. Ngoài ra, họ đã trải qua quá trình tập luyện và thi đấu một số giải quốc tế từ đầu năm tới trước khi tham dự SEA Games 33-2025. Trước đó, HLV Nguyễn Huy Hùng cũng cho biết việc chọn 5 cua-rơ tham gia đội hình xe đạp đường trường nam dựa trên khả năng chuyên môn của từng người. Trong 12 ngày chuẩn bị chuyên môn và làm quen lộ trình thi đấu tại Thái Lan, Ban huấn luyện đội xe đạp đường trường nam Việt Nam sẽ xây dựng chiến thuật cuối cùng cho từng cua-rơ.

Trong lần đầu tham dự SEA Games, gương mặt trẻ Phạm Lê Xuân Lộc được kỳ vọng có thể làm nên bất ngờ. Dù vậy, Phạm Lê Xuân Lộc từng bày tỏ rằng mình sẽ nỗ lực hết khả năng và chiến thuật chuẩn bị của Ban huấn luyện dành cho mình sẽ quyết định sau khi làm quen chính thức với lộ trình tại Thái Lan.

So với đội hình 5 cua-rơ từng tham dự SEA Games 32-2023 cách đây 2 năm, xe đạp đường trường nam Việt Nam chỉ còn 2 người tiếp tục thi đấu SEA Games 33-2025 là Quàng Văn Cường và Nguyễn Hoàng Sang. Lúc này, họ là những cua-rơ nhiều kinh nghiệm để làm điểm tựa tinh thần cho các đàn em trẻ cùng song hành.

Phạm Lê Xuân Lộc lần đầu tham dự SEA Games nên quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Ảnh: GIA MẪN

Ở 3 kỳ SEA Games gần nhất trước khi SEA Games 33-2025 diễn ra, xe đạp đường trường Việt Nam từng giành 1 HCV tại SEA Games 32-2021 ở Việt Nam. Nhà vô địch khi đó là Quàng Văn Cường. Dù vậy, cua-rơ này không thành công tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Dẫu thế với sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025, các tuyển thủ xe đạp đường trường Việt Nam giữ sự tự tin có thể đạt được thành tích huy chương như kỳ vọng. Cua-rơ Quàng Văn Cường từng bày tỏ sự chuẩn bị của mình và đồng đội đang ở thời điểm ổn định nhất và tất cả sẽ tìm sự đột phá theo chiến thuật đề ra khi thi đấu trực tiếp từng nội dung ở SEA Games 33-2025.

Trước khi các cua-rơ sang Thái Lan, Ban xe đạp phong trào của Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam đã tặng 36 triệu đồng tới các thành viên gồm HLV, VĐV đội xe đạp Việt Nam (nội dung đường trường, địa hình) thi đấu SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN