Đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam xếp hạng 19 ở giải quốc tế Tour of Poyang Lake 2025

Các cua-rơ đường trường nam Việt Nam khép lại chương trình thi đấu giải quốc tế Tour of Poyang Lake 2025 ở Trung Quốc với hạng 19.

Đội tuyển xe đạp đường trường nam Việt Nam thi đấu giải quốc tế tại Trung Quốc vừa qua. Ảnh: VNCYCLING
Chặng cuối, chặng 11 của giải đã kết thúc ngày 26-9 theo giờ địa phương. Đây là chặng có lộ trình dài 124,2km. Kết thúc chặng này, cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc về vị trí 55, tiếp đến là Nguyễn Hướng hạng 86, Nguyễn Văn Dương hạng 89, Nguyễn Minh Thiện hạng 97, Nguyễn Tuấn Vũ hạng 99.

Tổng sắp chung cuộc, đội xe đạp Việt Nam đứng vị trí 19 về kết quả đồng đội. Giải có 22 đội tham dự.

Về thành tích cá nhân, cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc đứng trong top 9 VĐV trẻ (áo trắng) xuất sắc nhất. Ở thành tích cá nhân, Phạm Lê Xuân Lộc xếp hạng 36. Vị trí chung cuộc tiếp theo của các cua-rơ Việt Nam lần lượt là Nguyễn Hướng (hạng 70), Nguyễn Văn Dương (92), Nguyễn Minh Thiện (95) và Nguyễn Tuấn Vũ (100).

Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam cho biết giải đấu là cuộc tích lũy chuyên môn kỹ lưỡng cho từng cua-rơ. Đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam xây dựng kế hoạch tham dự SEA Games 33-2025 do vậy các tuyển thủ lấy giải Tour of Poyang Lake 2025 là chương trình kiểm tra năng lực hiệu quả.

Sau giải, đội xe đạp đường trường Việt Nam về nước tiếp tục tập huấn để chọn lực lượng tốt nhất thi đấu chính thức SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. “Ban huấn luyện sẽ rút danh sách cuối cùng để tiếp tục chuẩn bị SEA Games 33-2025 sau chương trình thi đấu tại Trung Quốc”, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi. Đầu năm nay, đội xe đạp đường trường Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 và Tour of Thailand tại Thái Lan.

