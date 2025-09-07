Đội tuyển xe đạp đường trường chọn 6 cua-rơ chính thức dự Đại hội thể thao trẻ châu Á

Cua-rơ Nguyễn Khang Hà My (1) sẽ là thành viên thi đấu Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: VCF

Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam quyết định cử 6 gương mặt trẻ tham dự AYG 2025 tại Bahrain vào tháng 10.

Đội hình của xe đạp Việt Nam gồm Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Nguyễn Khang Hà My (nữ) và Trần Công Mẫn, Dương Trung Hiếu, Trần Khởi Minh (nam). HLV Mai Công Hiếu sẽ là người chỉ đạo chuyên môn các cua-rơ thi đấu tại AYG 2025. “Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 chỉ diễn ra nội dung đường trường vì thế chúng tôi tính toán lực lượng đảm bảo chuyên môn tham dự giải. Đây là kỳ thi đấu quan trọng cho các cua-rơ trẻ giúp mỗi người có được sự tự tin trên đấu trường quốc tế”, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Ban huấn luyện đặt mục tiêu phấn đấu giành kết quả cao nhất đối với từng cua-rơ. Các cua-rơ trẻ được tập luyện tại Đà Nẵng trước khi lên đường tham dự Đại hội. Vừa qua, 6 cua-rơ trên đã tham dự giải vô địch trẻ quốc gia 2025 ở Hòa Bình (Phú Thọ) và giành được một số kết quả khích lệ. Ông Vũ cũng cho biết sau khi các cua-rơ có mặt tại Bahrain, đội tuyển xe đạp Việt Nam sẽ nắm bắt địa hình đường đua để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi thi đấu chính thức.

AYG 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22-10 tới 31-10. Môn xe đạp đường trường có 3 nội dung tổ chức thi đấu.

MINH CHIẾN