Thể thao Việt Nam rà soát lực lượng tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Golfer Nguyễn Anh Minh đang là một trong những tài năng trẻ của thể thao Việt Nam. Ảnh: USGA

Chương trình làm việc giữa lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và các đội thể thao tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 (AYG 2025) được diễn ra ngày 21-8.

Lúc này, chúng ta đã xác định cụ thể tham dự các môn tại Đại hội này gồm cầu lông, golf, taekwondo, cử tạ, vật, điền kinh, boxing, xe đạp, muay, jujitsu, võ thuật tổng hợp (MMA), judo. Công tác rà soát lực lượng để chuẩn bị chuyên môn tốt nhất được nhà quản lý yêu cầu từng bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn thể thao của môn đảm bảo hiệu quả.

Đại hội thể thao trẻ châu Á được đánh giá là bước đệm quan trọng để mỗi nền thể thao xác định các VĐV tham dự sẽ đủ khả năng phát triển trong tương lai hay không. Với thể thao Việt Nam, từng đội tuyển quốc gia đang chọn lựa kỹ lưỡng để VĐV tham gia thi đấu sẽ là những tuyển thủ trọng điểm ở tương lai.

Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam chưa quyết định danh sách chính thức Đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Tại các cuộc làm việc trước đây, qua rà soát, chúng ta dự kiến thành phần đoàn khoảng hơn 100 thành viên.

Lúc này, thể thao Việt Nam đang có nhiều gương mặt trẻ đã thể hiện tốt chuyên môn qua những giải đấu quốc tế như Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An (golf), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Hùng Văn Thế (cử tạ), Đinh Kiều Trang (vật)… Nếu đạt phong độ tốt nhất, họ sẽ có cơ hội tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 sẽ tổ chức tại Bahrain từ ngày 22 tới 31-10. Các môn tổ chức tại Đại hội gồm điền kinh, cầu lông, bóng rổ, vật bãi biển, golf, triathlon, boxing, đua ngựa nghệ thuật, xe đạp đường trường, futsal, kabaddi, bóng chuyền, taekwondo, thể thao điện tử E-sports, MMA, muay, bóng bàn, teqball, bóng ném, jujitsu, judo, bơi, cử tạ, vật.

MINH CHIẾN