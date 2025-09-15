Lando Norris và Oscar Piastri đặt mối quan tâm cá nhân dưới tầm quan trọng của đội đua McLaren

McLaren sẽ giành được ngôi vô địch Đội đua ở trong mùa giải năm nay tại đường đua Baku City Circuit (và bảo vệ danh hiệu mùa trước) - nếu thắng nhiều hơn Ferrari từ 9 điểm trở lên, đồng thời đảm bảo không bị Mercedes hoặc Red Bull qua mặt lần lượt là 11 hoặc 32 điểm...

Norris và Piastri

Một chiến thắng - và một vị trí thứ 3 cho đội đua ở Azerbaijan Grand Prix sẽ là quá đủ để họ lên ngôi vô địch sớm đến 7 chặng đua tại F1 mùa giải này, dù McLaren cũng đã phải chịu một số soi xét về “Điều luật đu đủ” của họ ngay tại chặng Italian Grand Prix mới đây.

Trước đó, Norris đã được trả lại vị trí thứ 2 trên đường đua tại Monza, sau một pha dừng pit chậm trễ, khiến người đồng đội Oscar Piastri có cơ hội vượt lên, do anh này vào pit sớm hơn 1 vòng. Từ thời điểm này, “Điều luật đu đủ” của McLaren đã bị chỉ trích!

“Điều luật đu đủ” (rule of papaya) của McLaren chính là một thứ quy tắc ngầm trong đội đua, nhằm đảm bảo để 2 tay đua của họ không có cạnh tranh trực tiếp, gây ra ảnh hưởng đến thành tích chung của đội, nhất là trong bối cảnh tranh chức vô địch. Quy tắc này nhấn mạnh việc ưu tiên sự sạch sẽ - rõ ràng trong cuộc đua giữa các đồng đội với nhau, nhưng thực tế ở trên đường đua lại thường phức tạp hơn rất nhiều và đôi khi có mâu thuẫn với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Cả Norris lẫn Piastri đều được hỏi về văn hóa đã được xây dựng tại đội đua Anh, và tay đua người Anh đã đồng ý với đồng đội người Úc rằng không có gì phải lo lắng về cách thức hoạt động của “Điều luật đu đủ”, nhất là tính cho đến thời điểm này của mùa giải.

“Tầm quan trọng của Đội đua vẫn là thứ ưu tiên hàng đầu. Đội đua là số 1, sau đó các tay đua mới là thứ 2. Đó là cách mọi thứ vận hành tại McLaren”, tay đua 25 tuổi có quê ở Bristol vừa lên tiếng giải thích với GPblog khi hướng đến Azerbaijan Grand Prix.

“Thông thường, khi bạn thấy những tay đua không đủ tôn trọng đội đua của mình và những cơ hội mà đội mang lại, họ thường không tồn tại được lâu. Bạn có thể thấy điều đó với rất nhiều đội khác, dù là Red Bull, hay Ferrari và thậm chí cả Mercedes”.

“Chúng tôi muốn cố gắng duy trì ở vị trí này - trong một khoảng thời gian dài hơn những gì họ đã từng làm ở trên đỉnh cao của thế giới”, Norris giải thích khi anh đang xếp ở vị trí thứ 2 với 293 điểm trên Bảng xếp hạng Các Tay đua, trong khi Piastri sở hữu 324 điểm.

Sau khi Norris giúp cho McLaren giành ngôi vô địch Đội đua F1 thế giới lần đầu tiên sau 26 năm trời khô hạn danh hiệu hồi mùa giải năm ngoái, giờ đây, họ sẽ tìm cách giành danh hiệu thứ 2 liên tiếp - và “cú đúp” lần đầu tiên kể từ mùa giải năm 1990 và 1991.

“Vẫn còn quá sớm - đây mới chỉ là năm thứ 2 khi chúng tôi chiến đấu cho các chiến thắng. Nhưng như Oscar đã nói thì, chính đội đua mang đến cho chúng tôi những cơ hội này. Nếu không có đội đua, thì chúng tôi chỉ chiến đấu cho vị trí thứ 10”.

“Và không ai trong số chúng tôi muốn điều đó. Vì vậy, đội đua và tinh thần của McLaren vẫn là ưu tiên hàng đầu, còn lại, mối quan tâm của cá nhân chúng tôi nằm bên dưới điều đó”, tay đua từng thắng 9 chặng đua và chưa bao giờ giành ngôi vô địch chia sẻ.

Đ.Hg.