Red Bull thiết kế siêu xe chạy nhanh hơn cả chiếc xe đua Max Verstappen cầm lái ở F1

Red Bull đã thiết kế một siêu xe mới phục vụ nhu cầu tiêu dùng và đi lại một cách đặc biệt - RB17, mà xét về mặt lý thuyết có thể chạy nhanh hơn cả chiếc RB21 mà Max Verstappen đang cầm lái ở F1 mùa giải năm nay.

Chiếc RB17 đẹp khủng khiếp

Red Bull mới vừa hé lộ hiệu suất đáng kinh ngạc của siêu xe RB17 đang rất là được mong đợi. Họ tiết lộ rằng cỗ máy do Adrian Newey thiết kế, trong thế giới ảo, có tốc độ còn nhanh hơn cả một chiếc xe đua F1 hiện đại...

Dự án siêu xe cực kỳ ấn tượng này, đã được phát triển bởi Red Bull Advanced Technologies cùng với đội ngũ vận hành F1 đã từng giành chiến thắng tại các chặng Grand Prix, sẽ được sản xuất theo phiên bản giới hạn chỉ 50 chiếc.

Mặc dù thông tin chi tiết còn hạn chế, một kỹ sư chủ chốt có tiết lộ những khả năng phi thường của chiếc siêu xe sắp chào bán. Tốc độ đáng kinh ngạc của RB17 đạt được nhờ kết hợp giữa khí động học mạnh mẽ lấy cảm hứng từ F1 và khung gầm nhẹ chỉ 900 kg.

Chiếc xe được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên, có thể đạt được vòng tua máy lên đến 15.000 vòng/phút. Tuy nhiên, mức hiệu suất này đi kèm với cảnh báo đáng chú ý: Bản chất cực đoan của RB17 đồng nghĩa với việc nó sẽ không được phép sử dụng trên đường giao thông công cộng (!!?).

Do đó, 50 chủ sở hữu may mắn mua được chiếc siêu xe RB17 này sẽ chỉ được trải nghiệm toàn bộ tiềm năng của chiếc xe trên các đường đua chuyên dụng, không có cơ hội chạy khoe mẽ trên đường phố đô thị bình thường.

Phát biểu trên podcast Talking Bull của đội cùng với lại cựu tay đua Red Bull David Coulthard tại Lễ hội Tốc độ Goodwood, Rob Gray, Giám đốc Kỹ thuật của Red Bull Advanced Technologies, tiết lộ kết quả mô phỏng mới nhất của chiếc siêu xe này...

“Ở trong thế giới ảo thì, chiếc siêu xe RB17 nhanh còn hơn cả xe đua F1”, Gray có những chia sẻ gây sốc cho giới đam mê tốc độ và đua xe thế giới, “Tại Spa (Spa-Francorchamps), tôi nghĩ họ đã đạt được 1:38 - đại loại là như thế. Nhanh đến khó tin”.

Để so sánh thời gian vòng đua mô phỏng đó, nó nhanh hơn 2 giây so với thành tích gần đây của Oscar Piastri và Lando Norris Grand Prix trên đất Bỉ, khi 2 tay đua của McLaren đã nhấn ga chiếc MCL39 dẫn đầu bảng xếp hạng của họ lên 1:40,5 giây trong lần lượt vòng phân hạng nước rút và vòng phân hạng chính.

Max Verstappen - tay đua dẫn đầu của Red Bull - cũng phải chậm hơn khoảng 4/10 giây trong cả 2 phiên đua - điều này cho thấy anh có thể không được đua trên cỗ máy nhanh nhất mà đội đua Milton Keynes hiện đang sở hữu.

Đ.Hg.