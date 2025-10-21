Sau US Grand Prix: Red Bull và Ferrari đang trên đà thăng hoa, McLaren gánh chịu áp lực!

Giành chiến thắng ở 3/4 chặng đua gần đây, mới nhất là đăng quang tại United States Grand Prix, Max Verstappen đang được ngợi ca như là “Ông trùm mới” của Đua xe F1 mùa này. Sự thăng hoa tuyệt vời của anh và Đội đua Red Bull tạo áp lực lớn lên McLaren.

Verstappen giành chiến thắng thứ 3/4 chặng đua gần đây

Hiện tại, tay đua từng 4 lần vô địch thế giới (trong các năm 2021, 2022, 2023 và 2024) người Hà Lan chỉ còn cách Oscar Piastri (Australia) đúng 40 điểm, và chỉ thua Lando Norris (Anh) có 26 điểm. Áp lực mà tay đua Red Bull đặt lên 2 tay đua McLaren càng lúc càng lớn.

Sự hồi sinh của Red Bull

Kinh nghiệm và đẳng cấp đã tỏa sáng trong màn trình diễn đầy kiểm soát của Verstappen tại đường đua Circuit of the Americas. Tất nhiên, chiến thắng này được xây dựng dựa trên một chiếc xe đua rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn cùng tinh thần đồng đội ăn ý, khẳng định Red Bull là đội đua đáng gờm.

"Những gì Max đã làm thật tuyệt vời!”, ông chủ Đội đua Mercedes, Toto Wolff, nhận xét về chiến công của tay đua người Hà Lan khi anh này nỗ lực rút ngắn khoảng cách điểm số thật là không tưởng: Từ 104 điểm xuống chỉ còn 40 điểm sau chặng đua US Grand Prix...

“Nhưng mà Red Bull vừa mới thay đổi chiếc xe đua của mình và đây là chiếc xe mang tính cạnh tranh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Max đang ghi được tất cả những điểm số quan trọng nhất mà cậu ấy có thể đạt được với tư cách là một tay đua”, ông Wolff nói.

Hơn hết thảy, dường như sự thay đổi lãnh đạo của Đội đua Red Bull mới diễn ra hồi tháng 7 rồi, khi mà ông Christian Horner bị sa thải, đã khơi dậy sự hồi sinh với mạnh mẽ trọng tâm là kỹ thuật điềm tĩnh và cả bài bản dưới thời ông chủ mới - Chủ tịch Laurent Mekies.

Nền tảng đó đã mang lại niềm tin đầy mới mẻ cho Red Bull - và một chiếc xe đua chiến thắng. “Thật không thể tin được, nhưng tất cả đều là phụ thuộc vào Max và đội đua ở xung quanh”, Nico Hulkenberg của Sauber chia sẻ với giọng điệu đầy ngạc nhiên và cả thán phục.

“Những gì anh ấy có thể làm với lại Red Bull thật đáng kinh ngạc. Anh ấy đang thể hiện đẳng cấp của mình. Anh ấy đang cho chúng ta thấy rằng anh ấy là Tay đua từng 4 lần vô địch thế giới của Đua xe F1, và anh ấy là “một ông chủ” trên đường đua”.

Cựu Giám đốc thể thao của Red Bull, Jonathan Wheatley, hiện đang là Chủ tịch Đội đua Sauber, cho biết: “Bạn không bao giờ tự cho phép mình đánh giá thấp cậu ấy. Có lẽ cậu ấy là người giỏi nhất thế giới, và nếu tôi ở Đội đua McLaren, tôi sẽ phải nhìn vào gương chiếu hậu”.

Nhưng liệu rằng Verstappen có thể đạt được mục tiêu của mình và giành chức vô địch thứ 5 trong sự nghiệp vốn đang bị đánh giá là “bất khả thi” hay không? “Điều đó có khả năng xảy ra không? Thông thường là không!”, Wheatley nói, “Nhưng Max có xu hướng tự viết lại luật lệ cho chính mình và đã làm như vậy trong suốt sự nghiệp”.

Chủ tịch Zak Brown của McLaren lo lắng

Sau khi tỏ ra tự tin vào các tay đua của mình, thời điểm mà Piastri và Norris dường như là đang biến cuộc đua vô địch F1 mùa này thành màn đấu đá tay đôi, ông chủ của đội McLaren - Zak Brown bắt đầu tỏ ra căng thẳng trong suốt giai đoạn hồi cuối tuần rồi tại Austin.

Sau khi Piastri và Lando Norris va chạm ở trong cuộc đua nước rút, ông nhanh chóng đổ lỗi cho người khác: “Thật là kinh khủng. Không có tay đua nào của chúng tôi đáng trách ở đó. Lái xe quá thể nghiệp dư, một số tay đua ở nhóm đầu đã loại 2 chàng trai của chúng tôi ra khỏi cuộc đua”.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lại vụ việc, ông thừa nhận mình để sức nóng nhất thời quá lấn át: “Tôi đã thay đổi lại quan điểm và tôi không thể đổ lỗi cho Nico Hulkenberg. Trong lúc nóng giận, rõ ràng tôi đã bận tâm với những gì mình chứng kiến ngay ở vào thời điểm đó”.

Kết quả từ giai đoạn tháng 8 trở lại đây, là không mấy khả quan cho McLaren khi Verstappen dẫn đầu và cả Mercedes lẫn Ferrari đều đang có những tiến bộ. Trong khi đó, các nhà vô địch đội đua vẫn giậm chân tại chỗ mà không có bất kỳ nâng cấp nào cho chặng đua nước rút.

Ferrari đang dập tắt chỉ trích

Họ có thể không giành được chiến thắng nào tính đến thời điểm này ở trong mùa giải năm nay, nhưng phong độ của Ferrari đã chứng minh họ vẫn giữ được tốc độ và sức bền để dập tắt những lời chỉ trích - và đe dọa tạo ra kết quả bất ngờ trước khi năm 2025 kết thúc.

Charles Leclerc về đích thứ 3 và Lewis Hamilton - Tay đua đã từng 7 lần vô địch thế giới, về đích thứ 4 trên đường đua tại Austin hồi cuối tuần rồi. Nhờ vậy, Đội đua Ferrari đã thu hẹp được khoảng cách với Mercedes - xuống còn chỉ còn 7 điểm trên Bảng xếp hạng các Đội đua.

“Một chặng đua thực sự tốt cho chúng tôi!”, Leclerc nói, “Đây là một điều tốt, đặc biệt là khi xét đến toàn bộ tình hình với rất nhiều ồn ào - tin đồn hoàn toàn vô căn cứ xung quanh đội. Điều đó cho thấy chúng tôi vẫn rất tập trung vào công việc và việc được vinh danh trên bục podium thực sự tuyệt vời”.

Đ.Hg.