Lando Norris giành chiến thắng đẳng cấp ở Mexico

Lando Norris đã giữ được bình tĩnh trong một cuộc đua hỗn loạn để thống trị chặng Mexico City Grand Prix từ vị trí pole đến vị trí Số 1 ở đích đến, rồi qua đó, giành lại ngôi đầu Bảng xếp hạng Tay đua vô địch từ người đồng đội ở Đội đua McLaren là Oscar Piastri!

Norris trên bục vô địch ở Mexico

Tay đua người Anh giành được pole sau khi đạt thành tích 1 phút 15 giây 586 ở vòng chạy thứ 3 của vòng loại tại đường đua Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico City) có quãng đường dài 4,304 km.

Anh đã duy trì ưu thế “cầm pole” trong suốt 71 vòng đua của vòng chạy chung kết và đã cán đích đến với thành tích là 1 giờ 37 phút 58 giây 574, nhanh hơn Charles Leclerc (Ferrari) những 30 giây 324...

Về đích thứ 3 là Max Verstappen (Hà Lan, Red Bull Racing), người đã cán đích đến với thành tích chậm hơn Norris 31 giây 049. Như vậy, trong khi Norris có 25 điểm, Leclerc có được 18 điểm và Max có 15 điểm.

Chỉ về đích ở vị trí thứ 5, với thành tích thua đồng đội người Anh đến 42 giây 065, Piastri đạt vỏn vẹn 10 điểm và do vậy, đã có sự khác biệt lớn ở trên Bảng tổng sắp các Tay đua cho vị trí Số 1 và cả Số 2.

Với 357 điểm, Norris từ phía sau vượt lên trước đầy mạnh mẽ - và tạm chiếm ngôi đầu, khi mà Đua xe F1 mùa giải 2025 chỉ còn 4 chặng đua nữa sẽ kết thúc. Piastri tạm tuột lại phía sau, ít hơn đúng 1 điểm.

“Đây là một chiến thắng tuyệt vời và không thể tin được, là chiến thắng đầu tiên của tôi tại Mexico và là một chiến thắng tuyệt vời, đặc biệt là ngay ở tại đường đua này”, Norris có chia sẻ cực kỳ hạnh phúc

“Một chặng đua khá dễ dàng đối với tôi, và đó chính xác là những gì tôi mong đợi. Một khởi đầu tốt, một cú xuất phát tốt và một vòng đầu tiên tốt, và tôi có thể tiếp tục từ đó”, tay đua người Anh cho biết thêm.

Norris chia sẻ sau khi trở lại ngôi Số 1 trên BXH Tay đua vô địch lần đầu tiên kể từ chặng đua thứ 5 hồi tháng 4: “Mỗi cuối tuần là một cuộc đua”. Anh phát biểu trong bối cảnh tiếng la ó vang dội từ đám đông 150 ngàn khán giả kín chỗ ngồi. Tiếng la ó khiến Norris tạm dừng cuộc phỏng vấn bên đường đua và cười bẽn lẽn trước khi nói tiếp.

“Tôi rất vui, tôi chỉ đang tập trung tối đa vào bản thân mình, tôi giữ im lặng, giữ đầu mình hướng thẳng đến mục tiêu, tôi bỏ qua tất cả mọi thứ đó. Tôi chỉ lo công việc của mình và điều đó đang rất hiệu quả”.

Sau đó, Norris cho biết anh không bận tâm về việc bị la ó và cũng không biết tại sao bật cười khi bị nhắm đến: “Mọi người có thể làm những gì họ muốn, tôi nghĩ đó mới là thể thao. Họ có thể tiếp tục làm thế nếu họ muốn, tất nhiên là bạn không muốn điều đó xảy ra. Tôi thà có người cổ vũ cho mình hơn”.

Vị trí thứ 3 trên Bảng tổng xếp hạng đương nhiên vẫn là Verstappen. Tay đua Hà Lan thu ngắn cách biệt giữa anh với Piastri xuống chỉ còn 34 điểm. Nhưng hiện tại, Norris lại là đối thủ mới nhất của anh.

Đ.Hg.