Oscar Piastri đăng quang Dutch Grand Prix, hy vọng của Lando Norris đã tan thành mây khói

Trong một ngày thi đấu tuyệt vời, Oscar Piastri (Australia, McLaren) đã đăng quang ngôi vô địch chặng đua Dutch Grand Prix; qua đó gia tăng khoảng cách cuộc chạy đua giành ngôi Vua tốc độ F1 của mùa giải 2025 với người đồng đội Lando Norris (Anh) lên thành 34 điểm...

Piastri giành cúp vô địch ở Hà Lan

Diễn biến chặng đua trên đất Hà Lan, tại đường đua Circuit Zandvoort (thuộc Zandvoort) diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn, khi mà 2 tay đua nổi tiếng của đội đua Ferrari Lewis Hamilton (Anh) và Charles Leclerc (Công quốc Monaco) đều gặp phải tai nạn riêng biệt và buộc phải bỏ cuộc.

Trong khi đó, Norris cũng không khá khẩm gì hơn - anh này rơi vào tuyệt vọng vào phút chót. Sau khi báo rằng mình ngửi thấy mùi khói trong buồng lái, tay đua người Anh đã giảm tốc độ và bỏ cuộc ở vị trí thứ 2 ở vòng đua thứ 65/72, cùng với bằng chứng rất rõ ràng được nhìn thấy từ phía sau chiếc xe bị hỏng của anh.

Nếu Norris vượt qua Piastri tại Dutch Grand Prix, cách biệt điểm số trên Bảng tổng xếp hạng sẽ chỉ còn 2 điểm. Còn nếu anh về đích thứ 2, khoảng cách khi đó cũng chỉ là 16 điểm. Nhưng mà việc bỏ lỡ cơ hội đã giúp Piastri vươn lên dẫn trước, hơn hẳn chiến thắng 1 chặng đua...

Dù cũng bỏ cuộc như là Lewis Hamilton và Charles Leclerc, Lando Norris vẫn được tính vào BXH ở vị trí thứ 18 chung cuộc (tất nhiên, với vị trí này, điểm số anh giành được = 0) do theo luật thì, anh cũng đã hoàn thành đến 90% chiều dài của chặng đua tại Circuit Zandvoort!

Kết quả này khiến khát khao giành chiến thắng ở Hà Lan của Norris tan thành mây khói. Bất chấp điều đó, Đội đua McLaren vẫn giành được chiến thắng chặng Grand Prix thứ 5 liên tiếp và hầu như là các đội đua khác đã chấp nhận thất bại ở hệ giải Đội đua tại F1 của mùa 2025.

Hiện tại, Norris sẽ gặp vô vàn khó khăn ở trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch dành cho các Tay đua cùng người đồng đội. F1 mùa giải năm nay chỉ còn 9 chặng đua nữa là kết thúc, bao gồm ở Ý, Azerbaijan, Singapore, Mỹ (Austin), Mexico, Sao Paulo (Brazil), Las Vegas (Mỹ), Qatar và Abu Dhabi (UAE).

“Tôi đã kiểm soát cuộc đua khi cần thiết, và rõ ràng là những gì xảy ra là vô cùng không may (cho Norris) ở cuối chặng đua”, Piastri có nhận xét sau chiến thắng thứ 7 của mình trong mùa này, “Nhưng tôi đã kiểm soát được tình hình vào lúc đó và tận dụng tốc độ khi cần thiết”.

Chiến thắng thứ 9 trong sự nghiệp của Piastri đã giúp anh san bằng thành tích thắng chặng Grand Prix với lại cựu tay đua người đồng hương Mark Webber, hiện đang là quản lý của chính Piastri. Nhưng chắc chắn, Piastri sẽ không đơn giản dừng lại ở con số 9, nay trong mùa này.

Về đích ở vị trí thứ nhì chính là Cựu vô địch F1 - Max Verstappen (Hà Lan, Red Bull Racing). Trong khi đó, về đích thứ 3 là Isack Hadjar (Pháp, Racing Bull). Với 18 điểm giành được, Max củng cố vị trí thứ 3 (có 205 điểm), nhưng anh gần như không còn cơ hội với 2 tay đua của McLaren.

Đ.Hg.