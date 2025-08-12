Oscar Piastri nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi vô địch F1 khi cạnh tranh cùng Lando Norris

Với 284 điểm sau 14 chặng đua, Oscar Piastri đang tạm dẫn đầu Bảng xếp hạng của Đua xe F1 mùa này. Nhưng hiện tại khoảng cách giữa anh với người đồng đội cùng Đội đua McLaren - Lando Norris, hiện chỉ là 9 điểm mà thôi...

Piastri (phải) và Norris vừa là đồng đội, vừa là đối thủ

Do là cả Piastri - lẫn Norris (275 điểm) đều có cách biệt khá xa so với lại Max Verstappen (Hà Lan, Red Bull Racing) hiện mới chỉ có 187 điểm với đúng 2 lần thắng chặng Grand Prix, ở trên Bảng xếp hạng các tay đua F1 mùa này, cuộc chạy đua giành ngôi vô địch xem như là “cạnh tranh” nội bộ của McLaren.

Khi Đua xe F1 đang bước vào giai đoạn “nhấn ga - tăng tốc”, với chỉ còn 10 chặng đua nữa sẽ kết thúc, Piastri đã tuyên bố anh “không thể chùn bước” với tốc độ của mình chỉ với hy vọng tránh mắc sai lầm trong cuộc chiến tranh ngôi vô địch với người đồng đội nay đã trở thành một đối thủ khó chịu.

Trong khi Piastri coi sự ổn định là công cụ sống còn trong cuộc chiến giành danh hiệu Đua xe F1 của mùa giải năm nay, tay đua 22 tuổi quê ở Melbourne cũng nhấn mạnh rằng điều đó cần phải được hỗ trợ bằng tốc độ mạnh mẽ - vốn là yêu cầu chiến thắng cốt lõi ở trong các môn đua xe tốc độ.

“Cách bạn thắng các cuộc đua ở giai đoạn cuối mùa giải cũng sẽ phải giống như ở đầu mùa. Bạn cần phải nhanh hơn mọi người xung quanh, và bạn cần mắc ít sai lầm nhất có thể. Khía cạnh đó thực sự không thay đổi. Thật tuyệt khi ổn định, nhưng nếu bạn liên tục bị đánh bại, đó không phải là công thức vô địch”.

“Đó vốn là sự cân bằng giữa cả hai yếu tố”, Piastri chia sẻ với giới truyền thông quốc tế, thông tin này đã được RacingNews365 lược đăng lại - trước quan điểm hồi đầu năm nay của Norris: “Lợi thế danh hiệu sẽ thuộc về tay đua mắc ít sai sót hơn so với người đạt tốc độ nhanh nhất trên đường đua”.

Piastri nhấn mạnh rằng sai lầm là điều không thể tránh khỏi giữa 2 tay đua khi cạnh tranh giành chức vô địch để đạt đến đỉnh cao: “Rõ ràng, nếu bạn là một người máy, bạn sẽ có thể nhanh nhất có thể và không gặp phải bất kỳ sai sót nào, nhưng chúng tôi đều là con người, nên điều đó là không thể”.

“Tất nhiên là, cũng sẽ có một yếu tố là giảm thiểu sai sót, nhưng bạn cần phải nhanh chóng hơn và bạn không thể chùn bước. Nếu như mà bạn cố gắng áp dụng cách tiếp cận đó, bạn sẽ thất bại trong cuộc chạy đua của chính mình”, Piastri cho biết khi Đua xe F1 mùa giải 2025 có một quãng nghỉ dài đến ngày 31-8 tới!

Đ.Hg.