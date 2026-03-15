Kimi Antonelli thắng chặng đầu tay, và giúp Mercedes về đích 1-2 tại Chinese Grand Prix

Kimi Antonelli xúc động rơi nước mắt ăn mừng chiến thắng chặng đầu tiên ở trong sự nghiệp Đua xe F1 của mình, sau khi anh dẫn trước đồng đội George Russell, người đang dẫn đầu BXH, trong cuộc đua giành vị trí 1-2 của Đội đua Mercedes tại Trung Quốc với lợi thế giữ pole xuất phát.

Antonelli đăng quang ở Thượng Hải

Tay đua 19 tuổi người Ý đã trở thành người giành chiến thắng chặng trẻ thứ 2 ở trong lịch sử của môn thể thao tốc độ này, chỉ sau Tay đua 4 lần vô địch thế giới - Max Verstappen (Hà Lan), là người đã giành chiến thắng đầu tiên với Đội đua Red Bull ở tuổi 18 hồi năm 2016.

Lewis Hamilton về đích ở vị trí thứ 3, đây là lần đầu tiên tay đua từng 7 lần vô địch thế giới bước lên bục podium kể từ khi gia nhập Ferrari năm ngoái, và là lần đầu tiên kể từ Las Vegas 2024, trong khi đồng đội Charles Leclerc về đích thứ 4 sau cuộc cạnh tranh gay cấn giữa 2 người.

Đương kim vô địch thế giới - Lando Norris và đồng đội Oscar Piastri của Đội đua McLaren đều không thể xuất phát do sự cố với xe đua của họ. Và McLaren hiện đang có màn khởi đầu mùa giải Đua xe F1 2026 cực kỳ tệ hại - khi Piastri cũng không thể xuất phát ở chặng đua mở màn...

“Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn đã giúp tôi đạt được một trong những giấc mơ của mình”, Antonelli nói qua radio khi trả lời phỏng vấn trước đám đông khán giả tại đường đua Thượng Hải, “Tôi không nói nên lời. Thành thật mà nói, tôi sắp khóc rồi”.

Đó là một màn kết thúc đầy nghẹt thở đối với tay đua người Ý. Khi cuộc đua chỉ còn 3 vòng, anh gặp tình trạng bó cứng phanh (lock up) và chạy rộng ra ngoài góc cua, khiến khoảng cách dẫn trước Russell bị rút ngắn xuống 7,4 giây. Tuy nhiên, anh vẫn xuất sắc về đích với cách biệt 5,515 giây so với người xếp sau.

Đây là chiến thắng 1-2 (nhất-nhì) liên tiếp thứ hai của Đội đua Mercedes chỉ trong 2 chặng đua mở màn, sau khi Russell dẫn đầu trước Antonelli tại chặng Australian Grand Prix vào cuối tuần trước. Quả là một khởi đầu tuyệt vời như mơ với Đội đua Mercedes.

“Tôi đã suýt bị đau tim ở đoạn cuối vì vết mòn phẳng trên lốp (flat spot)”, tay đua người Ý đầu tiên giành chiến thắng kể từ thời Giancarlo Fisichella, hạnh phúc chia sẻ. Giám đốc điều hành F1 - ông Stefano Domenicali, và cũng là một người Ý - đã chúc mừng Antonelli trước buổi lễ trao giải trên bục vinh quang bắt đầu khi bản quốc ca Ý vang lên hào hùng.

Oliver Bearman (Haas) về đích thứ 5, xếp trước Pierre Gasly của Alpine và cả Liam Lawson của Racing Bulls. Isack Hadjar (Red Bull) về đích thứ 8, sau khi người đồng đội Verstappen bỏ cuộc, Carlos Sainz (Williams) về thứ và Franco Colapinto cuối cùng cũng trở lại với điểm số cho Alpine ở vị trí thứ 10 sau khi không ghi được điểm nào năm ngoái.

