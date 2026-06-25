Lộ trình thi đấu môn xe đạp đường trường ASIAD 20 được công bố

Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 đã công bố lộ trình thi đấu các nội dung của môn xe đạp, trong đó có thi đấu đường trường và địa hình.

Lộ trình thi đấu môn xe đạp đường trường tại ASIAD 20 được thông báo sơ bộ. Ảnh: OCA

Đại diện Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam cho biết đã nhận được lộ trình thi đấu các nội dung môn xe đạp tại ASIAD 20 do Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản công bố.

Với nội dung xe đạp đường trường, ASIAD 20 có chương trình tranh tài dành cho tính giờ cá nhân và xuất phát đồng hàng.

Với nội dung tính giờ cá nhân, thông báo cho biết cuộc đua sẽ được tổ chức trên 1 đường đua vòng tròn dài 7,9km mỗi vòng, nữ sẽ đua 3 vòng và nam sẽ đua 4 vòng. Tổng chiều dài đường đua tính giờ cá nhân nữ là 24,2km còn nam là 32,1km. Thứ tự xuất phát cho các cuộc đua tính giờ cá nhân sẽ được quyết định bởi Ban trọng tài và được thông báo tại cuộc họp chuyên môn.

Với xuất phát đồng hàng, các cua-rơ nam sẽ thi đấu lộ trình dài 116km còn cua-rơ nữ thi đấu quãng đường 71km. Quy định cho biết, việc tiếp tế sẽ được thực hiện bởi các xe của đội hoặc tại các khu vực tiếp tế được chỉ định. Các cua-rơ có thể được hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật từ xe dịch vụ trung lập, xe cứu hộ hoặc từ nhân viên kỹ thuật của đội mình trên xe của đội theo quy định.

Theo quy định, mỗi đội tuyển tham dự nội dung xe đạp đường trường ASIAD 20 được đăng ký tối đa 4 cua-rơ nam, 4 cua-rơ nữ. Với nội dung xuất phát đồng hàng được đăng ký tối đa 3 cua-rơ nam, 3 cua-rơ nữ.

Dự kiến môn xe đạp đường trường sẽ thi đấu ngày 20 tới 23-9.

MINH CHIẾN