Ngày 1-7 là hạn chót đăng ký danh sách VĐV chính thức dự ASIAD 20

Theo quy định của Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 thì hạn cuối cùng để các quốc gia đăng ký danh sách chính thức là đầu tháng 7.

Thể thao Việt Nam sẽ rà soát lực lượng để quyết định danh sách chính thức tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 1-7 sẽ là thời hạn cuối để tất cả các đoàn thể thao tham dự ASIAD 20 đăng ký danh sách HLV, VĐV chính thức với Ban tổ chức.

Trước đó từ năm ngoái, các đoàn thể thao đã được đăng ký sơ bộ góp mặt ở số môn thể thao cũng như lực lượng HLV, VĐV.

Sau ngày 1-7, việc thay đổi HLV, VĐV chính thức tham dự ASIAD 20 của các đoàn thể thao gần như sẽ không được chấp thuận.

Theo chương trình, ASIAD 20 được tổ chức chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Lễ khai mạc diễn ra ngày 19-9.

Tuy nhiên, Đại hội sẽ bắt đầu thi đấu những nội dung đầu tiên từ ngày 10-9. Trong đó, môn bóng chày là môn đấu sớm nhất, với nội dung khai cuộc ngày 10-9. Tiếp sau môn bóng chày, lần lượt các môn 5 môn phối hợp hiện đại (modern pentathlon), bóng chuyền, bóng đá, soft tennis, hockey, cricket có chương trình thi đấu trước khai mạc ASIAD 20.

Danh sách 43 môn thể thao của ASIAD 20 gồm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng ném), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, quyền Anh (boxing), nhảy breaking, canoeing/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), xe đạp (đường trường, lòng chảo, leo núi, BMX), đua ngựa kỹ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), hockey, kabaddi, karate, 5 môn thể thao hiện đại - modern pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, 3 môn thể thao phối hợp – triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật, wushu.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc, Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt 504 thành viên (337 VĐV, 90 HLV, và các cán bộ). Đoàn thể thao Việt Nam đã dự 31/40 môn của kỳ Đại hội trên và xếp hạng 21 chung cuộc nhờ thành tích 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Các tấm HCV của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 là ở môn karate, cầu mây, bắn súng.

Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam và các bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) cùng các đội tuyển thể thao quốc gia rà soát lực lượng trọng điểm trước khi xác định danh sách chính thức đăng ký với Ban tổ chức ASIAD 20.

MINH CHIẾN