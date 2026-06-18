Thể thao Việt Nam chuẩn bị đề xuất lực lượng trọng điểm ASIAD 20 hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/ngày

Các đội tuyển thể thao quốc gia đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 20 và Cục TDTT Việt Nam đã xây dựng kế hoạch đề xuất chuẩn bị nâng chế độ cho nhóm trọng điểm.

VĐV trọng điểm chuẩn bị ASIAD 20 tại các đội tuyển thể thao quốc gia sẽ được nâng chế độ dinh dưỡng trước khi tham gia tranh tài chính thức. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu thì các HLV, VĐV thể thao Việt Nam sẽ được nâng chế độ dinh dưỡng tăng cường vào giai đoạn tập luyện sát thời điểm chuẩn bị thi đấu Đại hội thể thao quan trọng.

“HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị SEA Games, ASIAD, Asian Para Games, Olympic và Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày”, quy định về chế độ dinh dưỡng khác đối với HLV, VĐV tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP.

Cũng tại Nghị định này, thêm nội dung ghi rõ: “HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành HCV tại ASIAD, giành HCV tại Youth Olympic Games, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic và HLV, VĐV đạt chuẩn tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/người/ngày”. Bộ VH-TT-DL quyết định danh sách HLV, VĐV được hưởng chế độ quy định này.

Theo tìm hiểu của SGGP, các bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) cùng các Ban huấn luyện đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 20 đã lên danh sách dự kiến các cá nhân (HLV, VĐV) chuẩn bị hưởng chế độ ăn cao kể trên và đề xuất tới lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam xem xét trước khi trình Bộ VH-TT-DL.

Trong thời gian tập huấn lúc này, các HLV, VĐV của đội tuyển thể thao quốc gia ở các điểm tập luyện tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh đang hưởng mức dinh dưỡng là 400.000 đồng/người/ngày.

ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản sẽ thi đấu chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10. Tuy nhiên, nhiều môn thể thao có nội dung diễn ra sớm ngay từ ngày 10-9.

Tại ASIAD 19, Thể thao Việt Nam đã giành 3 HCV trong môn cầu mây nữ, karate (nội dung kata đồng đội nữ) và bắn súng (xạ thủ Phạm Quang Huy).

MINH CHIẾN