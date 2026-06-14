Tuyển TDDC nam Việt Nam tham dự giải vòng loại ASIAD 20

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện (giữa) là thành viên của TDDC nam Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026 đồng thời là vòng loại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập trung hết khả năng

Hôm nay 14-6, các gương mặt tốt nhất của TDDC nam Việt Nam chính thức sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026. Năm nay, giải đấu cũng là vòng loại tranh suất ASIAD 20.

Ban huấn luyện đội tuyển TDDC nam Việt Nam cho biết, thành phần đăng ký thi đấu lần này gồm 7 VĐV để tham dự nội dung vô địch và vô địch trẻ. Đội hình nam của TDDC Việt Nam có đầy đủ gương mặt đang giữ phong độ ổn định gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Vương, Trịnh Hải Khang hay Halimyan Kasim, Phạm Lâm Bảo Phúc.

Bất ngờ lớn là việc các gương mặt của TDDC nam Hà Nội đã không có tên trong danh sách đăng ký tham dự giải vô địch châu Á 2026. Trước đây, các tuyển thủ TDDC nam Hà Nội luôn có sự đóng góp thành tích giá trị trong nhiều giải quốc tế của đội tuyển quốc gia. Dẫu thế trong thời gian chuẩn bị chuyên môn vừa qua, tập thể VĐV nhận nhiệm vụ sẽ thi đấu vô địch châu Á 2026 đã nỗ lực tập luyện với sự tập trung và có tinh thần quyết giành kết quả cao nhất.

Mới đây, VĐV TDDC nam Việt Nam đã tham gia Cúp Challenge thế giới 2026 tại Uzbekistan. Tại giải này, lần lượt tuyển thủ Phước Hải, Khánh Phong và Xuân Thiện được thi đấu để có cảm giác chuyên môn cũng như nắm bắt phong độ thực tế của mình.

Giải vô địch châu Á luôn có tính chất cạnh tranh quyết liệt bởi nhiều VĐV hàng đầu châu lục với trình độ thế giới sẽ góp mặt. Năm nay, tuyển thủ TDDC Việt Nam xác định giải vô địch châu Á 2026 là dịp quý giá nắm bắt thêm nhiều đối thủ có thể sẽ gặp lại tại ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản.

Suất ASIAD 20 quan trọng

Khánh Phong được tin tưởng sẽ có kết quả tốt cùng đồng đội giành thêm suất dự ASIAD 20. Ảnh: MINH SANG

Lần đầu tiên, ASIAD 20 tổ chức thi đấu vòng loại để tranh suất tham dự đối với các VĐV nam, nữ môn TDDC. Theo quy định, các đội tham dự phải đạt thứ hạng từ 1 tới 10 (tính điểm đồng đội) mới được trao đủ 5 suất nam, 5 suất nữ tranh tài môn TDDC của ASIAD 20. Bằng không, các đội bị giới hạn số lượng tham dự.

Thành viên đội tuyển TDDC Việt Nam được nắm rõ quy định trên ngay từ đầu năm. Vì vậy, các nam tuyển thủ hướng đến mục tiêu thi đấu giải vô địch châu Á 2026 để đảm bảo kết quả đồng đội trong top 10. Chỉ có như vậy, chúng ta sẽ đạt đủ 5 suất tham gia ASIAD 20.

Từ năm 2024, chương trình thi đấu giải vô địch châu Á đã tổ chức 2 thời gian tách biệt giữa nội dung nam và nội dung nữ. Năm 2025, nội dung nam thu hút 19 đội tuyển tham dự. Chúng ta giành 1 HCĐ tại bài ngựa vòng đơn môn nam (Đặng Ngọc Xuân Thiện) ở giải vô địch châu Á 2025.

Sau 1 năm, Xuân Thiện tiếp tục là tuyển thủ có trình độ của TDDC Việt Nam. Ngoài ra, Nguyễn Văn Khánh Phong vừa thể hiện phong độ xuất sắc giành HCB vòng treo đơn môn nam tại Cúp Challenge thế giới 2026. Nam tuyển thủ từng có HCB tại ASIAD 19 và tại giải vô địch châu Á 2024 này sẽ cùng Xuân Thiện là 2 gương mặt chủ lực để đội tuyển TDDC nam Việt Nam tập trung đạt kết quả cao nhất. Khi đó, chúng ta sẽ yên tâm tính điểm xếp hạng đồng đội để lọt vào nhóm vị trí phù hợp.

Theo lịch, nội dung nam giải TDDC châu Á 2026 sẽ tranh tài chính thức từ ngày 18 tới 21-6 ở Trung Quốc. Cùng thời điểm, các nội dung dành cho vô địch nam trẻ châu Á 2026 cũng diễn ra. Sau nội dung nam, nội dung nữ của giải tổ chức từ ngày 25 tới 28-6.

MINH CHIẾN