Đội tuyển bắn súng Việt Nam tập huấn tại Pháp chuẩn bị cho ASIAD 20

Xạ thủ Hà Minh Thành có trong đội hình tập huấn tại Pháp lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Ngay khi có mặt tại Pháp, các xạ thủ được bố trí nơi ở thuận tiện để bước vào tập huấn. Đây là chương trình tập huấn quan trọng, hy vọng tất cả sẽ tích lũy được nhiều qua những buổi chuyên môn ở Pháp”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết.

Đợt tập huấn tại Pháp lần này, 3 xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam được rèn chuyên môn gồm Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu. Chương trình tập luyện xây dựng giúp từng xạ thủ có cơ hội tích lũy thành tích từ đó sẵn sàng cho đấu trường ASIAD 20 tại Nhật Bản. Theo tìm hiểu, chương trình tập luyện dành cho 3 xạ thủ súng ngắn bắn nhanh Việt Nam tại Pháp sẽ kéo dài 25 ngày (dự kiến về nước vào cuối tháng 7).

Theo đánh giá của Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam, cơ hội tranh chấp thành tích trong nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh của xạ thủ Việt Nam trước đối thủ tại ASIAD 20 sẽ khả quan nếu từng người đạt đúng phong độ của mình. Hà Minh Thành đang là gương mặt có kinh nghiệm, thành tích tốt nhất ở tổ nội dung súng ngắn bắn nhanh nam của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Trên đấu trường SEA Games 33-2025, Hà Minh Thành đã có HCV cá nhân 25m súng ngắn bắn nhanh và HCV đồng đội.

Với ASIAD 20, môn bắn súng dự kiến tổ chức tranh tài 2 nội dung dành cho súng ngắn bắn nhanh nam gồm cá nhân và đồng đội. Tại ASIAD 19, đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam của Việt Nam đã đứng hạng 5 trong khi Hà Minh Thành là xạ thủ đạt kết quả cá nhân tốt nhất (hạng 11).

Trước khi sang Pháp, 2 giải quốc tế gần nhất đã là cơ sở để Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam kiểm tra thành tích của xạ thủ tổ nội dung bắn nhanh nam. Lần lượt Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Vũ Tiến Nam đã thi đấu tại Cúp thế giới 2026 ở Đức, giải vô địch Đông Nam Á 2026 ở Đài Bắc Trung Hoa. Trong giải vô địch Đông Nam Á 2026, đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam Việt Nam có HCB và cá nhân xạ thủ Trần Công Hiếu cũng giành HCB.

Trong quy định của môn bắn súng ASIAD 20, mỗi đội tuyển thủ được đăng ký tối đa 3 xạ thủ ở 1 nội dung. Do vậy có thể xem Minh Thành, Công Hiếu, Tiến Nam sẽ là những xạ thủ nhận trọng trách thi đấu tranh huy chương 25m súng ngắn bắn nhanh ở ASIAD 20 lần này.

“Đội tuyển bắn súng Việt Nam đang trong thời điểm chuẩn bị chuyên môn tích cực nhất. Với đặc thù chuyên môn, xạ thủ được tập huấn với đầy đủ súng, đạn và có cơ hội cọ xát giải quốc tế sẽ giúp tâm lý cũng như chuyên môn được gia tăng đáng kể”, đại diện Ban huấn luyện tổ súng ngắn bắn nhanh nam Việt Nam trao đổi từ Pháp.

16 năm trước, Hà Minh Thành và đội 25m súng ngắn bắn nhanh của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã làm nên lịch sử khi có HCB cá nhân và HCĐ đồng đội tại ASIAD 16 năm 2010 ở Trung Quốc.

Các xạ thủ 25m súng ngắn bắn nhanh đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa giành HCB giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: CAO SƠN

Sau 16 năm, xạ thủ Hà Minh Thành đã trở thành tuyển thủ nhiều kinh nghiệm nhất đội tuyển bắn súng Việt Nam thời điểm hiện tại nhưng mục tiêu và khát vọng chinh phục ASIAD 20 vẫn còn nguyên. Sau giành HCV tại SEA Games 33-2025, Hà Minh Thành từng cho biết: “Tôi rất tập trung để tiếp tục chuẩn bị hướng đến mục tiêu ASIAD 20. Với nỗ lực của mình, tôi rất hy vọng quá trình chuẩn bị sẽ giúp bản thân giữ được phong độ tốt nhất để được cơ hội tranh tài tại Nhật Bản”.

Thời gian tới, ngoài nhóm xạ thủ tập huấn ở Pháp, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tiếp tục cử lực lượng tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho ASIAD 20.

MINH CHIẾN