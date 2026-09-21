Pedro Acosta thắng chặng đua MotoGP đầu tay ở Austrian Grand Prix

Đánh bại tay đua đồng hương Jorge Martin (Aprillia) - người đã giữ vị trí xuất phát số 1, Pedro Acosta (Tây Ban Nha, KTM) xuất sắc giành chiến thắng chặng đầu tay trong sự nghiệp đua xe MotoGP của mình.

Pedro Acosta của KTM ăn mừng chiến thắng (Ảnh: THX)

Pedro Acosta đã cán đích đến Austrian Grand Prix tại Red Bull Ring với thành tích là 42 phút 16 giây 996. Tay đua người Tây Ban Nha của Đội đua KTM năm nay mới chỉ 22 tuổi và thành tích này chính là khoảnh khắc của sự nghiệp, thậm chí của cả cuộc đời.

Trước đó, Pedro Acosta (tham gia MotoGP vào năm 2024, sau 3 năm lăn lộn các đường đua Moto2 và Moto3) chưa từng giành chiến thắng chặng đua nào với MotoGP, dù anh có tới 15 lần bước lên bục podiums (tốp 3).

Đường đua Red Bull Ring ngập tràn ánh nắng rực rỡ trong chặng đua Austrian Grand Prix, chặng đua châu Âu cuối cùng trước khi bước vào chuỗi chặng đua trên khắp lãnh thổ nước Mỹ của mùa giải đua xe MotoGP 2026. Pedro Acosta của KTM (Redbull KTM) xuất phát từ vị trí số 3. Trong khi đó, Jorge Martin (của Aprillia) giữ pole và một tay đua đồng hương Tây Ban Nha cực kỳ nổi tiếng khác là Marc Marquez (của Ducati) xuất phát ở vị trí số 2.

Pedro Acosta kiểm soát cuộc đua ngay từ những vòng đầu tiên. Đến vòng đua thứ 2, anh đã ổn định vị trí tốp 3 trước khi tung ra những cú siết ga mang tính đột phá. Pedro Costa bám sát bánh sau của Jorge Martin cho đến khi vượt lên dẫn đầu ở vòng 8 và sau đó duy trì khoảng cách đến vòng đua cuối.

Pedro Acosta đã cán đích đến trước Jorge Martin hơn 1 giây (+1,017 giây), qua đó, xuất sắc thắng chặng đua MotoGP đầu tay ở trong sự nghiệp đua xe mô tô của mình. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của KTM ở MotoGP 2026.

Jorge Marin xịt champagne vào người Pedro Acosta trên bục podiums (Ảnh: THX)

“Lần đầu giành chiến thắng chặng MotoGP luôn đặc biệt, trước rất nhiều người hâm mộ Áo. Có rất nhiều người mặc áo KTM khiến tôi rất hạnh phúc. Khi mắc sai lầm trong cuộc đua, tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người tốt. Kết quả thật tuyệt vời”, Pedro Acosta chia sẻ.

Pedro Acosta giữ kỷ lục về số lần lên bục podiums nhiều nhất ở MotoGP mà chưa thắng chặng Grand Prix nào (15 lần), ăn mừng bằng cách lật nghiêng chiếc xe đua RC16 của mình và lăn lộn trên mặt đất ngay tại hiện trường vụ tai nạn ở chặng đua tốc độ. Một màn ăn mừng đậm chất... KTM.

“Không còn cách nào khác để ăn mừng chiến thắng đó", Pedro Acosta nói, “Cuối cùng tôi đã giành chiến thắng chặng. Nó làm tôi nhớ đến chiến thắng ở Moto2 cuối cùng của mình ở Indonesia 2023. Đó cũng là khoảnh khắc mà Tech3 thông báo tôi sẽ gia nhập đội MotoGP của họ”.

Đ.Hg.