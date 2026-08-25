Đội Mercedes cạn ngân sách nâng cấp xe đua mùa này?

Khi đội đua Mc Laren giành chiến thắng chặng F1 thứ 2 liên tiếp, với việc Lando Noris vừa lên ngôi ở Dutch Grand Prix, GĐĐH đội Mercedes đã tiết lộ thông tin gây ngạc nhiên rằng giới hạn trần chi phí đang gây khó khăn cho “Mũi tên bạc”.

Norris giành chiến thắng ở Zandvoort khiến sếp của Mercedes sốt ruột (Ảnh: THX)

Quản lý người Áo Toto Wolf của Mercedes trước đó đã có đặt dấu hỏi về chương trình nâng cấp của đội Ferrari, úp mở rằng đội đua vùng Maranello có nguy cơ vi phạm trần chi phí (hạn mức tài chính tối đa FIA cho phép các đội đua F1 chi tiêu ở trong một mùa giải).

Tuy nhiên, trong khi các đội McLaren và cả Red Bull liên tục trình làng các gói nâng cấp, thì gói cải tiến đáng kể gần nhất của đội đua Đức đã được đưa vào từ chặng đua tại Canada và gói tiếp theo dự kiến phải tới chặng đua ở Malaysia.

Tính đến nay, FIA có ghi nhận Ferrari đã trình làng 40 chi tiết mới, Red Bull và McLaren là 38, trong khi Mercedes mới dừng ở con số 24. Điều này phần nào giải thích cho mối lo ngại của Kimi Antonelli rằng chiếc W17 không còn là cỗ xe mạnh nhất.

“Chúng tôi không có sẵn ngân sách để dồn cho phát triển!”, Wolff mới chia sẻ tại Zandvoort, “Đội đua đang chia đều nguồn lực cho cả mùa giải, dựa trên tính toán về thời điểm tung ra các bản nâng cấp lớn nhất để tối ưu hóa điểm số trên bảng xếp hạng”.

Ông nói thêm: “Nếu có được một bản nâng cấp, mỗi đội đua hàng đầu sẽ nhanh hơn ít nhất vài phần mười giây. Đó chính là khoảng cách bạn sẽ bị bỏ lại. Vậy nên, chặng đường hiện tại gian nan hơn nhiều so với giai đoạn đầu mùa”.

Wolff thừa nhận ông có tiền, vấn đề chỉ là chi vào lúc nào và chi ra sao.

Ông nhận định về các đối thủ: “Có thể ai đó chọn chiến lược dồn tiền vào đầu và giữa mùa giải thay vì giai đoạn cuối. Quy mô và cơ sở hạ tầng của Mercedes có những chuẩn mực riêng. Chúng tôi từng sở hữu một cỗ xe rất nhanh, nhưng đã đánh mất từ 50 đến 100 điểm vì các sự cố độ bền. Nếu không thì, khoảng cách hiện tại sẽ dễ thở hơn nhiều. Ngoài điều đó ra, chúng tôi chỉ đang tiếp tục thực thi đúng kế hoạch và thực tế tài chính của đội”.

Trần chi phí mùa giải 2026 được ấn định ở mức 215 triệu USD (170 triệu bảng). Tuy nhiên, để đáp ứng các quy định kỹ thuật mới, có 2 khoản bổ sung trị giá 3 triệu USD đã được cộng thêm vào hạn mức cho các mùa giải 2026-2027 và 2027-2028.

Về phía đội McLaren, GĐĐH Andrea Stella mỉm cười cho biết: “Tôi chắc chắn rằng Mercedes khi thấy các đối thủ đang tăng tốc, họ sẽ sớm giải ngân cho quá trình phát triển. Điều đó rõ ràng đang diễn ra tại đại bản doanh của họ”.

Trong khi chờ đợi, Wolff tự an ủi bằng niềm tin rằng các đối thủ sẽ sớm phải thắt lưng buộc bụng.

Cỗ xe đua mạnh mẽ giúp Mercedes thắng 6 chặng liên tiếp đầu mùa đó là các Grand Prix ở Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Miami (Mỹ), Canada, Monaco - George Russell và Antonelli là những tay đua giành chiến thắng. Sau đó, họ lại thắng các chặng ở Áo và Bỉ.

Xen kẽ trong các chiến thắng của Mercedes là những lần Ferrari lên ngôi, ở các chặng đua Barcelona-Catalunya Grand Prix (tại Tây Ban Nha) và British Grand Prix. Tuy vậy, McLaren đã phản công rất là mạnh mẽ ở trong 2 chặng gần nhất khi Norris liên tục lên ngôi ở các Grand Prix tại Hungary và Hà Lan.

Trên BXH dành cho các tay đua, Antonelli vẫn dẫn đầu với 242 điểm. Xếp thứ 2 và thứ 3 là Russell và Lewis Hamilton (Ferrari) đều có cùng 183 điểm. Về các đội đua, Mercedes vẫn dẫn đầu với 425 điểm, xếp thứ 2 là Ferrari (338 điểm) và thứ 3 là McLaren (263 điểm).

Đ.Hg.