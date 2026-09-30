Antonelli của Mercedes muốn thiết lập lại trật tự F1 ở Malaysia

Kimi Antonelli của Mercedes tuyên bố sẽ đứng dậy mạnh mẽ, xây dựng lại lợi thế áp đảo của mình trên bảng xếp hạng các tay đua vô địch thế giới, trong bối cảnh Đua xe F1 chính thức quay trở lại Malaysia vào cuối tuần này.

Antonelli muốn tái lập khoảng cách an toàn trên BXH ở Malaysia (Ảnh: THX)

Trường đua Sepang International Circuit là nơi diễn ra chặng đua cuối tuần tới để thay thế cho chặng Bahrain Grand Prix, dự kiến tổ chức vào hồi tháng 4 nhưng bị hủy bỏ do cuộc chiến tại Trung Đông.

Tay đua 20 tuổi người Ý Antonelli (vừa cán đích vị trí thứ 5 cuối tuần trước tại Azerbaijan Grand Prix) đang dẫn trước người đồng đội George Russell với khoảng cách chỉ là 66 điểm, khi Russell vừa thắng ấn tượng tại Baku.

Do hư hỏng hệ thống thủy lực ở lượt chạy thử, Antonelli gặp tai nạn vòng phân hạng và phải xuất phát từ vị trí thứ 16. Anh không thể lọt vào tốp giành podium dù rất nỗ lực. Đây là đầu, Antonelli bị đồng đội người Anh ở Mercedes vượt qua mặt sau 6 chặng đua liên tiếp.

Antonelli cho biết anh có ý định “thiết lập lại trật tự” tại Sepang International Circuit, nơi từng tổ chức chặng đua xe F1 lần gần nhất vào năm 2017 (thời điểm mà chặng đua Malaysian Grand Prix còn hiện hữu).

“Anh ấy luôn là đối thủ lớn nhất của tôi”, Antonelli chia sẻ về nỗ lực bám đuổi - lật đổ ngôi dẫn đầu mà Russell nhắm đến, “Nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng mình tái thiết lập lại trật tự và quay trở lại đúng với phong độ vốn có”.

Antonelli cũng nói đùa rằng là anh đã “lái xe không khác gì bà nội của mình” ở trong chặng đua diễn ra tại Baku - Azerbaijan Grand Prix, khi chỉ cán đích sau Russell, Max Verstappen, Isack Hadjar và thậm chí cả Charles Leclerc.

Về phần mình, Russell tuyên bố “kế hoạch hành động” của anh là nỗ lực giành chiến thắng trong cả 8 chặng đua còn lại của mùa giải năm nay, bất chấp đối thủ cạnh tranh vốn là người đồng đội tại Mercedes.

Antonelli đang hướng tới mục tiêu trở thành Nhà vô địch thế giới đầu tiên của Đua xe F1 nước Ý kể từ thời Alberto Ascari năm 1953, mới chỉ 11 tuổi trong lần gần nhất F1 ghé thăm trường đua Sepang International Circuit.

Chặng đua năm đó ghi dấu chiến thắng của Verstappen (Red Bull). Cuối tuần trước tại Baku, Verstappen vừa về nhì ngay sau Russell, cho thấy anh sở hữu tốc độ đủ đe dọa bộ đôi Mercedes khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết đấu căng thẳng.

Verstappen cùng Hadjar (người về đích thứ 3) phô diễn sức mạnh động cơ và tốc độ trên đường thẳng vượt trội của Red Bull tại Baku. Tuy nhiên, Ferrari và McLaren cũng là những mối đe dọa cực lớn tại Sepang trong cuộc tranh tài hứa hẹn vô cùng kịch tính.

Ferrari sẽ bước vào chặng với quyết tâm cao độ khi lãnh đội Fred Vasseur gạt phăng những tin đồn liên kết cựu thuyền trưởng Red Bull - Christian Horner - với chiếc ghế của ông, đồng thời kêu gọi toàn đội chiến đấu vì từng điểm số còn lại.

“Chúng tôi sẽ mang đến các bản nâng cấp khí động học và tiếp tục nhấn ga đẩy tới khúc cua cuối cùng”, Vasseur khẳng định. Ông cũng cho biết dữ liệu kể từ chặng đua Malaysia năm 2017 gần như “không còn giá trị thực tiễn”.

“Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn: lốp xe, động cơ và bộ khung gầm đều đã khác biệt hoàn toàn đối với tất cả các đội”, Vasseur nhận định khi người ta tìm cách liên kết năm 2017 với một chặng đua diễn ra vào 9 năm sau.

Sau những nhịp đua hỗn loạn trên các con phố tốc độ ở Baku, một chặng đua theo dạng “quy chuẩn” hơn đang chờ đợi phía trước, mặc dù mưa rào và bão nhiệt đới đặc trưng vẫn là yếu tố gây ra bất ngờ tại Malaysia.

Một nửa số tay đua trên vạch xuất phát sẽ có cơ hội tái ngộ một trường đua tốc độ cao với những dải cua uốn lượn mượt mà rất được yêu thích này. Số còn lại sẽ lần đầu tiên trải nghiệm thử thách tại Sepang.

Lewis Hamilton sẽ tìm cách gia tăng kỷ lục cá nhân (đang chia sẻ cùng Michael Schumacher) với 5 lần giành vị trí xuất phát đầu (pole) cùng 1 chiến thắng tại Malaysia. Trong khi đó, Fernando Alonso cố săn đón chiến thắng thứ 4 để san bằng kỷ lục tại trường đua Sepang International Circuit.

Một chi tiết khá thú vị về mặt pháp lý và tên gọi chính thức, chặng đua này vẫn giữ tên gọi là Bahrain Grand Prix. Thế nên, nếu ai cứ cố gắng tìm kiếm cái gọi là Malaysian Grand Prix thì mọi thứ sẽ lại chỉ dẫn về quá khứ, với lại chặng đua hồi 2017.

Đ.Hg.