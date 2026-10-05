Verstappen thắng chặng Grand Prix đầu tiên ở F1 mùa này

Cựu vô địch Max Verstappen giành chiến thắng chặng F1 đầu tiên trong mùa 2026 khi cán đích ở vị trí số 1 tại Bahrain Grand Prix diễn ra đầy hỗn loạn ở Malaysia, nơi chứng kiến ứng viên vô địch George Russell phải bỏ cuộc cay đắng ở những vòng đua cuối cùng.

Verstappen giành chiến thắng chặng đầu tiên trong mùa (Ảnh: THX)

Giờ xuất phát tại Trường đua Sepang International Circuit phải hoãn lại 2 lần, tổng thời gian trễ hơn 90 phút do mưa lớn kéo dài cùng sự cố phần mềm trên các dòng xe động cơ hybrid, làm gián đoạn chặng đua đầu tiên sau 9 năm trở lại Malaysia.

Lewis Hamilton của Ferrari từng khiến cho khán giả thót tim khi chiếc xe chợt khựng lại và tưởng chừng phải bỏ cuộc sớm, nhưng anh đã nhanh chóng khôi phục công suất để tái nhập đoàn đua.

Lượt xuất phát di động mở màn cho sự hỗn loạn khi đoàn xe bị chia rẽ thành 2: một nhóm dùng lốp đường ướt, nhóm còn lại dùng lốp đường khô. Các tay đua phải vật lộn vất vả với điều kiện mặt đường khi Pierre Gasly mất lái văng khỏi đường đua và suýt chút nữa tông thẳng vào tường rào.

Ban quản lý chặng đua sau đó quyết định chuyển sang hình thức xuất phát tĩnh. Tay đua giành vị trí xuất phát đầu tiên (pole) là Verstappen để mất lợi thế do đề pa chậm, tạo điều kiện cho bộ đôi Kimi Antonelli và Russell của Mercedes vọt lên dẫn đầu.

Khi các tay đua dùng lốp khô bất lực trong việc tìm kiếm độ bám trên mặt đường ẩm ướt - Verstappen kiên cường chiến đấu để đòi lại vị trí thứ 2. Tuy nhiên, đà bứt phá của anh tạm thời ngắt quãng khi chiếc xe của Valtteri Bottas (Cadillac) sa lầy vào hố sỏi đặc trưng tại Malaysia, kích hoạt xe an toàn ra sân.

Sau 4 vòng đua giảm tốc, Verstappen đã tận dụng tối đa cơ hội khi chặng đua tái khởi động. Anh đánh bại người dẫn đầu Antonelli bằng một cú vượt mặt cực kỳ táo bạo, khi 2 xe chạy song song qua chuỗi 3 khúc cua liên tiếp.

Cơn ác mộng của tay đua trẻ người Ý đang dẫn đầu trên Bảng xếp hạng các tay đua chưa dừng lại ở đó, sau khi Russell tiếp tục đẩy anh xuống vị trí thứ 3, mở ra cơ hội tranh chấp ngôi vương cho toàn bộ cục diện.

Trong khi đó, Hamilton nỗ lực bứt phá từ phía sau. Antonelli xuất sắc vượt qua Russell để đòi vị trí thứ 2 và tạo khoảng cách an toàn với người đồng đội - vốn nhanh chóng bị tuột lại tới 10 giây so với Antonelli.

Khi chặng đua chỉ còn 10 vòng, đoàn xe lại một lần nữa buộc phải giảm tốc, Alexander Albon (Williams) tấp xe vào vệ đường do hư hỏng hộp số. Tay đua Thái Lan không phải là nạn nhân cuối cùng, bởi chỉ 5 vòng trước khi lá cờ ca-rô vẫy chào, Russell phải bỏ cuộc vì sự cố bộ nguồn động cơ.

Sau khi Lando Norris đi nhầm đường trong thời gian xe an toàn xuất hiện, bị tuột lại, chặng đua chính thức tái khởi động khi chỉ còn 4 vòng. Để rồi Lewis Hamilton hoàn tất cuộc lội ngược dòng khó tin khi vượt qua Isack Hadjar của Red Bull để chiếm lấy vị trí thứ 3.

Verstappen xuất sắc giữ vững vị trí dẫn đầu tiếp tục đăng quang ở Malaysia - tròn 9 năm từ khúc khải hoàn gần nhất của anh tại Sepang hồi năm 2017. Đây cũng là chiến thắng chặng Grand Prix đầu tiên của anh ở trong mùa giải 2026 cùng khối động cơ mới Red Bull Ford Powertrains.

Với vị trí thứ 2, Antonelli nới rộng đáng kể khoảng cách với đồng đội Russell trên Bảng xếp hạng tay đua vô địch thế giới lên thành 84 điểm, khi mùa giải chỉ còn 7 chặng đua phía trước. Và sau Malaysia sẽ là Singapore đón chờ...

Đ.Hg.