Cua-rơ Nguyễn Tuấn Vũ đã giành tấm HCV đầu tiên cho đội xe đạp đường trường chủ nhà TPHCM trong ngày thi đấu 24-11.

Cua-rơ Tuấn Vũ (áo vàng) đã có tấm HCV đầu tiên tại Đại hội năm nay. Ảnh: NHƯ HUY

Hôm nay 24-11, ngày tranh tài tiếp theo môn xe đạp đường trường trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chứng kiến các cua-rơ tranh tài hấp dẫn ở nội dung cá nhân tính giờ nam và nữ.

Nội dung cá nhân tính giờ nam có 12 cua-rơ tham dự, thi đấu quãng đường 40 km tại xã Cần Giờ (TPHCM). Những gương mặt hàng đầu như Quàng Văn Cường (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Vũ (TPHCM), Trịnh Đức Tâm (An Giang), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội)… được dự báo là người có ưu thế tranh chấp huy chương.

Trong cuộc tranh tài, cua-rơ Nguyễn Tuấn Vũ thể hiện phong độ ấn tượng, xuất sắc giành HCV nội dung sở trường cá nhân tính giờ nam với thành tích 50 phút 41,025 giây.

Đây là ngôi vô địch đầu tiên của đội xe đạp đường trường chủ nhà TPHCM tại Đại hội lần này. Đồng thời, Tuấn Vũ cũng bảo vệ thành công tấm HCV từng có tại Đại hội cách đây 4 năm.

Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc về nhì, nhận HCB. Đây cũng là huy chương đầu tiên của Xuân Lộc tại Đại hội, khi 1 ngày trước đó, cua-rơ này không thể có huy chương ở nội dung tính điểm cá nhân.

Bất ngờ lớn tại nội dung cá nhân tính giờ là tấm HCĐ của gương mặt trẻ Trần Khởi Minh (Vĩnh Long) khi vượt qua các cua-rơ đàn anh Quàng Văn Cường, Trịnh Đức Tâm.

Nguyễn Thị Thật xuất sắc thể hiện được phong độ cao nhất. Ảnh: NHƯ HUY

Cũng trong ngày thi đấu, cua-rơ Nguyễn Thị Thật (An Giang) tiếp tục giành HCV khi về đích đầu tiên nội dung cá nhân tính giờ nữ (tổng lộ trình 30km) với thành tích 42 phút 44,272 giây. Đây là ngôi vô địch cá nhân thứ 2 của Nguyễn Thị Thật tại Đại hội lần này.

Ở nội dung này, cua-rơ Thạch Thị Ngọc Thảo (Đồng Tháp) và Lâm Thị Thùy Dương (TPHCM) lần lượt về đích thứ nhì và ba.

MINH CHIẾN