Verstappen không muốn Antonelli sớm lên ngôi tại US Grand Prix

Max Verstappen dự kiến sẽ ​​phá bĩnh vào cuối tuần này, khi anh không muốn Kimi Antonelli sớm lên ngôi vô địch F1 2026 ngay tại US Grand Prix.

Verstappen đã thắng 2 chặng đua gần đây và sẵn sàng phá bĩnh Antonelli ở US Grand Prix (Ảnh: THX)

Một chiến thắng chặng ở Austin của tay đua Hà Lan đang chơi cho Red Bull sẽ trì hoãn ngôi vô địch của Antonelli.

Trong cả 2 chặng đua gần đây: Bahrain Grand Prix và Singapore Grand Prix, tay đua từng 4 lần vô địch F1 người Hà Lan đều giành được chiến thắng. Do vậy, anh cũng sẽ là một ứng viên cạnh tranh US Grand Prix cùng với tay đua 20 tuổi người Ý của Mercedes.

Trường đua Circuit of the Americas (Austin, Texas) vốn rất thân thuộc với Verstappen. Nơi đây, anh từng 5 lần giành chiến thắng (từ 2021-2023) và năm ngoái, anh đã đăng quang vô địch vị trí pole ở vạch xuất phát.

Tuy nhiên, Verstappen vẫn thận trọng trước khả năng Red Bull tiếp tục gặt hái thành công. “Thật khó để nói. Tôi chưa thể khẳng định mình sẽ cạnh tranh chiến thắng tại Austin”, tay đua người Hà Lan chia sẻ.

“Những chặng đua gần đây rất tuyệt vời, nhưng tôi sẽ tập trung vào từng chặng một. Austin là đường đua rất khác”, Verstappen nhấn mạnh.

Sau chuỗi 7 lần lên bục podium trong 8 chặng đua gần đây nhất, bao gồm cả 2 chiến thắng chặng và 3 lần giành vị trí Á quân, Verstappen đang kém 119 điểm so với Antonelli và xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng tay đua mùa giải F1 năm nay.

Với phong độ hiện tại, Verstappen có thể cản trở hy vọng Antonelli giành chiến thắng ở US Grand Prix và sớm trở thành tay đua vô địch thế giới ngay dịp cuối tuần này. Ngược lại, Antonelli cũng muốn nhanh trở thành nhà vô địch người Ý đầu tiên từ 1953.

Antonelli đứng trước cơ hội trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử, phá kỷ lục Sebastian Vettel lập cùng Red Bull năm 2010. Khi đó, Antonelli mới 4 tuổi. Tay đua người Italy hiểu rằng anh cần duy trì sự tập trung và tiếp tục chiến thắng.

“Tôi biết mục tiêu đã ở rất gần, nhưng vẫn phải nỗ lực hết mình, giành chiến thắng và thể hiện phong độ tốt nhất”, Antonelli chia sẻ. Anh cũng hướng tới việc tiếp bước huyền thoại đồng hương Alberto Ascari.

Cả 2 tay đua của Mercedes sẽ sử dụng gói nâng cấp mới nhất cho xe đua của Mercedes khi họ bước vào chuỗi 3 chặng đua quyết định, lần lượt ở Texas, Mexico và Brazil. Nhưng cũng vì vậy, Ferrari và Red Bull có thể sẽ cố giành lấy thế chủ động.

Những chặng đua này có thể diễn ra trên những đường đua gồ ghề và trong điều kiện thời tiết nóng bức, mang lại những kết quả khó lường, một viễn cảnh mà Verstappen đã dự đoán trước.

“Từ những gì tôi thấy trong cuộc đua vô địch sức bền thế giới ở Austin. Đường đua ở đó vô cùng gồ ghề và có lẽ tôi sẽ cần phải đặt mua một cái cột sống mới sau chặng cuối tuần này, hoặc trở thành như Robocop. Thật điên rồ”,Verstappen nói.

Đ.Hg.