Cua-rơ Nguyễn Thị Thật và Lê Ngọc Sơn giữ vững phong độ và giành 2 tấm HCV môn xe đạp đường trường tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lê Ngọc Sơn giành vàng cho An Giang. Ảnh: LĐXMVN

Môn xe đạp đường trường trong khuôn khổ Đại hội đã khởi tranh sáng ngày 23-11 tại xã Cần Giờ (TPHCM). Ở nội dung đầu tiên tính điểm cá nhân nữ với cự ly 27,58km (3,46km/vòng), các cua-rơ phải tranh tài tổng cộng 8 vòng.

Giải có 18 gương mặt ưu tú nhất của xe đạp đường trường nữ Việt Nam đã tham gia và Nguyễn Thị Thật (An Giang) đã hoàn thành chặng đua với tổng điểm cao nhất là 36 để giành HCV đầu tiên cho mình.

Về thứ nhì là cua-rơ chủ nhà TPHCM Lâm Thị Thùy Dương với tổng điểm 18, trong khi vị trí thứ 3 là Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang, 17 điểm).

Theo thống kê, tốc độ trung bình của các tay đua là 37,824km/h và Nguyễn Thị Thật về đích sớm nhất với 43 phút 45 giây.

Ngay sau đó, các cua-rơ nam cũng bước vào tranh tài tính điểm cá nhân với tổng lộ trình 41,52km (3,46km/vòng) trong 12 vòng. Với tốc độ tốt nhất, tay đua nhiều kinh nghiệm Lê Ngọc Sơn (An Giang) đã về đích đầu tiên giành HCV. Vị trí thứ nhì và ba lần lượt là Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) và Nguyễn Văn Dương (Hà Nội).

Nội dung này có 28 cua-rơ nhưng 3 người đã bỏ cuộc là Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội), Quàng Văn Cường (Hà Nội) và Lê Văn Khánh (Đồng Tháp).

Như vậy, đội An Giang tạm dẫn đầu với 2 HCV, 1 HCĐ trong khi Đồng Nai có vị trí thứ 2 với 1 HCB, còn TPHCM ở vị trí thứ 3 với 1 HCĐ.

MINH CHIẾN