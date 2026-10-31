Hamilton muốn tiếp tục sự nghiệp đến năm 2030

Lewis Hamilton đã đưa ra một dự đoán táo bạo về thời điểm anh sẽ chia tay sự nghiệp đua xe F1. Tay đua kỳ cựu 41 tuổi người Anh của đội đua Ferrari thậm chí còn muốn tham gia... African Grand Prix 2030.

Hamilton ở Bahrain Grand Prix (Ảnh: THX)

Hamilton là một trong những tay đua lớn tuổi nhất của F1 (41 tuổi) vẫn tiếp tục thi đấu đẳng cấp rất cao, giành được vị trí trên bục podium - và chiến thắng chặng đua đầu tiên sau gần 2 năm tại Barcelona hồi đầu mùa giải này.

Nhiều người suy đoán, tay đua sinh năm 1985 từng 7 lần vô địch thế giới đua xe F1 đã bước vào những năm tháng cuối sự nghiệp, với những tay đua trẻ như Oliver Bearman đang chờ đợi cơ hội thay thế Hamilton.

Nhưng Hamilton vẫn tiếp tục thách thức mọi kỳ vọng và tuổi tác, và khẳng định ý định tham gia chặng đua Grand Prix khi F1 quay trở lại châu Phi, dự kiến sẽ diễn ra ở Rwanda vào năm 2030. Khi đó, Hamilton sẽ 45 tuổi.

Hamilton bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng tuổi tác có thể trở thành vấn đề, viện dẫn phản ứng của anh trước những diễn biến trong các chặng đua F1 gần đây.

Hamilton chia sẻ, “Tất nhiên, phía trước vẫn có những thử thách do tuổi tác mang lại mà tôi chưa thể lường trước, nhưng trên suốt chặng đường này, suốt hành trình này, có nhiều định kiến cho rằng phản xạ của bạn sẽ suy giảm theo thời gian.

Các bạn có thấy phản xạ của tôi trong chặng đua vừa rồi không? Phản xạ của tôi thậm chí còn nhanh hơn một số tay đua trẻ nhất ở đây, vì vậy có rất nhiều công cụ mà bạn có thể tận dụng để giữ cho bản thân và trí óc luôn minh mẫn”.

“Miễn là bạn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ - điều mà tôi vẫn đang tiếp tục làm - thì tôi của hiện tại chính là minh chứng”, Hamilton nhận thức rõ hiệu suất thi đấu vốn là chìa khóa cho sự nghiệp trường tồn tại F1.

Hamilton xác nhận khao khát được cống hiến tiếp, nhưng đi kèm một điều kiện quan trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định giải nghệ F1 của anh.

“Tôi không thể nói chắc trong 4 năm nữa liệu mình có còn tiếp tục làm những gì đang làm hay không, nhưng tôi yêu công việc này. Ngay lúc này, tôi vẫn cống hiến hết mình, và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai gần”.

“Liệu ở độ tuổi 44 tôi có thể cạnh tranh với một tay đua 20 tuổi hay không, ai mà biết được, nhưng hiện tại, ở độ tuổi 41, tôi hoàn toàn đủ khả năng đọ sức với một tay đua 20 tuổi”, tay đua quê ở Stevenage tự tin cho biết.

“Vì vậy, thời gian sẽ trả lời. Liệu tôi có còn ở đây vào những năm 2030 hay không, hãy cùng chờ xem, nhưng tôi không bao giờ muốn ở lại quá lâu theo kiểu xuất hiện mà không còn tạo ra được phong độ thi đấu”.

“Tôi không muốn tiếp tục cầm lái trên đường đua trong tình trạng sa sút. Phản xạ sụt giảm, tay lái đi xuống, tốc độ trượt dốc - điều mọi người tưởng như thấy ở tôi năm ngoái. Nhưng tôi đã chứng minh là tất cả họ đều sai, và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm điều đó”.

Đ.Hg.