Điều kiện để Antonelli vô địch F1 tại Mexico City Grand Prix

Mới chỉ 20 tuổi, Kimi Antonelli của đội đua Mercedes hiện còn cách 2 điểm để trở thành nhà vô địch thế giới F1 trẻ nhất từ ​​trước đến nay. Và anh sẽ lên ngôi ngay tại Mexico City Grand Prix trong những điều kiện nào?

Mercedes ăn mừng chiến thắng cùng Antonelli sau chặng US Grand Prix (Ảnh: THX)

Tay đua trẻ người Ý gia nhập F1 vào năm 2025, thay thế Lewis Hamilton đầy tài năng, người đã giành được nhiều vinh quang cho đội đua Mercedes.

Dù không được nhiều chuyên gia đánh giá cao, Antonelli nhanh chóng thích nghi với vai trò tay đua F1 khi trở thành người giành podium trẻ thứ 3 lịch sử tại Canada, và có thêm 2 lần bước lên bục podium trong mùa giải đầu tiên.

Năm nay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nữa. Mercedes chế tạo một chiếc xe tuyệt vời, chiếc xe đua W17, và Antonelli đã thống trị ngay từ đầu. Sau khi về đích vị trí thứ 2 tại Melbourne, Antonelli đã thắng 5 chặng liên tiếp tạo ra khoảng cách dẫn đầu thoải mái trên Bảng xếp hạng so với đồng đội George Russell.

Sau chặng US Grand Prix, Antonelli đã 15 lần lên bục podium sau 18 chặng, dẫn đầu bảng xếp hạng với 365 điểm. Mùa giải chỉ còn 5 chặng Grand Prix, trong đó Mexico City Grand Prix cuối tuần này có thể trở thành bước ngoặt quyết định.

Điều kiện nào sẽ giúp Antonelli sớm đăng quang tại Mexico, trở thành nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử và là tay đua Italy đầu tiên vô địch kể từ thời của tiền bối Alberto Ascari năm 1953?

Antonelli hiện có khoảng cách 123 điểm so với người xếp thứ nhì là Russell (theo BXH của F1, Antonelli có 365 điểm và Russell đang có 242 điểm). Sau chặng đua Mexico City Grand Prix, số điểm tối đa mà một tay đua có thể đạt được còn là 100 điểm. Nghĩa là, để vô địch F1 tại Autodromo Hermanos Rodriguez, Antonelli chỉ cần có thêm 2 điểm mà thôi!

Nếu Antonelli về đích ở vị trí thứ 9 (nhận được 2 điểm) hoặc cao hơn (có từ 4 điểm trở lên) tại đích đến của Mexico City Grand Prix thì anh sẽ chính thức trở thành nhà vô địch F1 mùa giải 2026.

Nếu Antonelli về đích ở vị trí thứ 10 (chỉ nhận được 1 điểm), anh cần Russell không thắng chặng đua để giành chức vô địch Tay đua của mùa giải năm nay.

Nếu Antonelli không giành được điểm nào (xếp từ hạng 11 trở đi hoặc là bỏ cuộc), anh cần cả Russell lẫn Hamilton về đích ở vị trí thứ 2 hoặc thấp hơn.

Bất kỳ kịch bản nào trong số này xảy ra ở Mexico, Antonelli sẽ trở thành nhà vô địch thế giới F1 trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 20 năm và 68 ngày, vượt qua Sebastian Vettel (23 tuổi 98 ngày khi vô địch mùa 2010).

Antonelli cũng sẽ trở thành nhà vô địch thế giới người Ý thứ 3 ở trong lịch sử môn thể thao đua xe tốc độ này, sau các huyền thoại Giuseppe Farina (1950) và Ascari (1952 và 1953).

Về lý thuyết, Russell và Hamilton vẫn có thể san bằng điểm số với Antonelli. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi tay đua người Ý phải bỏ cuộc ở phần lớn các chặng còn lại, trong khi Russell hoặc Hamilton phải thắng tất cả các chặng Grand Prix còn lại.

Nếu các tay đua bằng điểm khi mùa giải kết thúc, người có nhiều chiến thắng chặng hơn sẽ được xếp trên theo điều lệ F1.

Với chiến thắng tại Austin, Antonelli đã đạt được 9 chiến thắng chặng Grand Prix trong mùa. Do số chặng đua còn lại quá ít (5 chặng tính cả Mexico City Grand Prix), cả Russell (3 chiến thắng chặng) lẫn Hamilton (1 chiến thắng chặng) đều không thể sánh bằng Antonelli.

Đ.Hg.