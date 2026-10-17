Chặng đua F1 - United States Grand Prix có điểm tham quan thú vị

Trường đua Circuit of the Americas (COTA), nơi sắp sửa diễn ra chặng đua F1 - United States Grand Prix đang xây một công trình mới: Chiếc mũ cao bồi lớn nhất thế giới.

Hình ảnh quảng cáo chiếc mũ cao bồi khổng lồ của COTA (Poster của BTC chặng đua)

BTC chặng US Grand Prix hy vọng Kỷ lục Kỷ lục Guinness Thế giới sẽ công nhận điều này bên cạnh chất lượng chuyên môn cuộc đua.

Chiếc mũ cao bồi 23 mét

Chủ tịch COTA, ông Bobby Epstein, đã xác nhận kích thước của “gã khổng lồ” đậm chất Viễn Tây này. Được làm từ sợi thủy tinh, chiếc mũ ấn tượng này có chiều cao tới 75 feet (tương đương khoảng 23 mét).

Ở bên trong sẽ là một quán bar mang phong cách cao bồi miền Tây, đón khách vào từ phía Lone Star Land - khu vực dành riêng cho khán giả tại trường đua. Công trình này hiện được cho là đã gần hoàn thiện.

“Tôi nghĩ trường đua nên có một điểm thu hút khách du lịch để gắn liền với một kiểu Kỷ lục Guinness Thế giới nào đó”, Epstein chia sẻ những thông tin đầy rẫy thú vị của US Grand Prix 2026 với trang The Athletic.

Ông chủ của COTA muốn có một biểu tượng mà mọi người có thể nhận ra ngay cả khi đoàn đua F1 không khởi tranh tại đây: “Thay vì dựng một túp lều bạt thông thường, tại sao không xây một chiếc cao bồi cao 75 feet?”.

Hiện chưa có bất kỳ Kỷ lục Guinness Thế giới nào ghi nhận về “chiếc mũ cao bồi lớn nhất” - một điều có lẽ không mấy bất ngờ. Nghĩa là COTA có thể sẽ mở ra một danh mục kỷ lục mới nếu nỗ lực này được đại diện Guinness chính thức xác minh.

Epstein cũng kỳ vọng chiếc mũ sẽ được đặt cố định tại trường đua quanh năm, để phục vụ cho cả nhiều sự kiện thể thao khác, chứ không chỉ là đơn giản dựng lên riêng cho chặng đua F1 vào dịp này của mỗi năm.

Chiếc mũ so với quy mô của Texas

Chiếc mũ này cũng có một vài “đối thủ” địa phương. Theo kênh Fox San Antonio, bức tượng chiếc ủng cao bồi lớn nhất hiện cao 10,74 mét tại San Antonio, do đó chiếc mũ của COTA sẽ vượt xa bức tượng này với chiều cao gấp khoảng 2 lần.

Guinness cũng đã từng ghi nhận kỷ lục có 39.013 người cùng đội mũ cao bồi tại SVĐ Angel ở Anaheim vào năm 2012. Đó là một con số mà các khán đài của COTA hoàn toàn có khả năng san bằng, miễn là mọi người nhớ mang theo một chiếc mũ Stetson khi đến sân.

Lone Star Land

Lone Star Land là khu vực dành cho người hâm mộ (Fan Zone) mang phong cách trang trại của COTA. Trường đua đã đón nhận và lồng ghép nét thẩm mỹ truyền thống miền Tây bởi nó vốn rất được ưa chuộng trên khắp tiểu bang Texas.

Khu Lone Star Land này thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn như nhảy múa đồng quê với âm nhạc sôi động, biểu diễn quăng dây thừng, cùng với sự xuất hiện của những chiếc mũ Stetson đặc trưng cao bồi Viễn Tây.

Chờ đón gì ở US Grand Prix 2026?

Chặng đua chính diễn ra vào ngày 25-10 có thể là cơ hội chứng kiến Kimi Antonelli sớm lên ngôi vô địch Đua xe F1 mùa này (hạng mục Tay đua xuất sắc nhất). Chặng đua hồi năm ngoái đã trông thấy Antonelli có vòng đua nhanh nhất (1 phút 37 giây 577). Tuy nhiên, tay đua Hà Lan Max Verstappen mới là người giành chiến thắng.

Ngoài ra, ở bên lề của cuộc đua, Williams dự định trưng bày chiếc xe concept lấy cảm hứng từ Vũ trụ điện ảnh Marvel tại khu vực dành cho NHM. US Grand Prix 2026 hiện đang trở nên nóng hơn bao giờ hết!

Đ.Hg.