Max Verstappen chia sẻ những bí quyết giúp anh ấy có kỹ năng đua xe tuyệt vời khi trời mưa ở Sao Paulo Grand Prix, tạo ra một màn trình diễn ấn tượng khác tại đường đua F1 trên đất Brazil.

Xe của Verstappen trên đường đua Sao Paulo Grand Prix (Ảnh: THX)

Interlagos là một trong những đường đua sở trường của Verstappen - đặc biệt là khi trời đổ mưa.

Trong số các đường đua F1 góp mặt từ đầu sự nghiệp, Verstappen có tỷ lệ về đích trên bục podium cao nhất tại Interlagos, và cả Austin, với 8 lần về đích trong tốp 3 qua 11 chặng đua. Ba trong số đó là những màn trình diễn xuất sắc dưới điều kiện trời mưa tại Autodromo Jose Carlos Pace (dài 4,309 kilomet, bắt đầu được đưa vào hoạt động từ năm 1940).

Năm 2016, khi mới 19 tuổi và bước vào mùa giải F1 thứ hai, Verstappen gây ấn tượng với pha vượt Kimi Raikkonen ngay góc cua đầu tiên sau 7 vòng chạy sau xe an toàn. Tay đua vừa chuyển từ Toro Rosso sang Red Bull sau đó tiếp tục vượt nhà vô địch Nico Rosberg từ phía ngoài tại khúc cua Curva do Sol.

Đến năm 2024, dù xuất phát thứ 15, Verstappen nhanh chóng tăng 4 bậc ngay vòng đầu, lần lượt vượt các đối thủ để giành chiến thắng, bỏ xa Esteban Ocon tới 19 giây.

Ở chặng Sao Paulo Grand Prix gần nhất, Verstappen tiếp tục thể hiện khả năng bứt phá. Xuất phát thứ 21, anh vươn lên vị trí thứ 7 chỉ sau 5 vòng, trước khi cán đích thứ nhì, kém người chiến thắng Lando Norris 15 giây.

Verstappen cho rằng anh còn có thể thi đấu tốt hơn: “Sau những vòng chạy thử trước khi xuất phát, tôi cảm thấy khá tự tin. Ban đầu, tôi nghĩ mặt đường rất trơn, nhưng khi quan sát các xe khác, tôi nhận ra chiếc xe của mình có độ bám đường tốt hơn nhiều”.

Tay đua từng 4 lần vô địch thế giới F1 cho biết anh đã vượt hàng loạt đối thủ chỉ trong 2 vòng đầu tiên, gần như ở mọi khúc cua. Nhờ độ bám đường vượt trội so với nhóm giữa, Verstappen nhanh chóng vươn vào tốp 10.

Tuy nhiên, chiếc Red Bull dần mất đi sự ổn định sau giai đoạn đầu cuộc đua. “Ban đầu, xe có độ cân bằng rất tốt, giúp tôi cải thiện vị trí nhanh chóng. Đáng tiếc, lợi thế đó biến mất sau lần thay lốp đầu tiên”, anh giải thích.

Verstappen cho rằng đội đua cần tìm hiểu nguyên nhân khiến chiếc xe thay đổi khi chuyển sang lốp trơn. Ngay cả khi trở lại sử dụng lốp trung gian ở cuối cuộc đua, cảm giác lái vẫn khác xa ban đầu. “Rõ ràng đã có điều gì đó không ổn với chiếc xe”, anh nhận định.

Lý giải khả năng vượt đối thủ trên đường ướt, Verstappen cho rằng đặc điểm của đường đua Interlagos mang đến nhiều cơ hội. Những đoạn lên xuống dốc cùng nhiều lựa chọn hướng chạy giúp các tay đua dễ tìm khoảng trống để vượt, đặc biệt khi trời mưa.

“Tôi cảm thấy tự tin với chiếc xe và cố gắng tìm những vị trí có độ bám đường tốt nhất. Khi bắt kịp đối thủ phía trước, tôi tìm cách vượt qua. Interlagos là đường đua tuyệt vời trong cả điều kiện khô lẫn ướt vì có nhiều hướng chạy khác nhau”, Verstappen chia sẻ.

Theo tay đua người Hà Lan, sự thoải mái khi điều khiển xe là yếu tố quan trọng để thực hiện những pha vượt táo bạo.

Ở 3 chặng Grand Prix gần nhất tại Brazil, Verstappen đều xuất phát từ vị trí thứ 15 trở xuống nhưng vẫn có tổng cộng 23 pha vượt và 3 lần lên bục podium. Dù vậy, tay đua đang đứng thứ nhì bảng xếp hạng F1 năm 2026 mong muốn có cuộc đua thuận lợi hơn vào năm sau.

“Hy vọng năm 2027, tôi sẽ được xuất phát ở vị trí cao hơn, thay vì phải liên tục bứt lên từ phía sau hoặc làn pit”, Verstappen nói.

Đ.Hg.