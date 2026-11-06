Tầm ảnh hưởng của Senna đến sự nghiệp Antonelli

Kimi Antonelli bày tỏ lòng kính trọng đối với người hùng thời thơ ấu - Ayrton Senna. Tay đua người Ý cho biết, tài năng và sự cống hiến của huyền thoại F1 quá cố người Brazil sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

Antonelli luôn đến thăm mộ Senna khi tham gia Sao Paulo Grand Prix 2 năm gần đây (Ảnh: X của Antonelli)

Trước thềm chặng đua Sao Paulo Grand Prix, Nhà vô địch F1 ở mùa giải 2026 đã chia sẻ về tay đua huyền thoại Senna. Antonelli cũng đã ngồi vào buồng lái chiếc Lotus năm 1986 của tay đua người Brazil và đến thăm mộ ông lần thứ 2 liên tiếp.

“Chắc chắn là với tư cách một tay đua, ông ấy thật phi thường”, Antonelli nói với lại Reuters bên lề một sự kiện của Petronas ở Sao Paulo, "Nhưng bên cạnh đó, đạo đức nghề nghiệp, thái độ, sự tận tâm và niềm đam mê của ông dành cho môn thể thao này, rồi cả con người ông ấy nữa, rất giàu lòng trắc ẩn, một người luôn cố gắng đáp lại những gì mình nhận được”.

“Tất cả những điều đó đã thu hút sự chú ý của tôi khi còn nhỏ, và đó là lý do tại sao tôi được truyền cảm hứng từ ông ấy từ khi còn rất trẻ”, Antonelli nói thêm về tay đua người Brazil đã qua đời tại Imola hồi năm 1994 (chặng đua San Marino Grand Prix).

Antonelli thường xuyên được so sánh với Senna ở trong mùa giải này, trong khi ông chủ của đội đua Mercedes, Toto Wolff, hồi đầu năm nay đã cảnh báo không nên đặt kỳ vọng quá cao vào tay đua trẻ 20 tuổi người Ý.

Antonelli cho biết anh vẫn đang cố gắng vượt qua một ngày đầy cảm xúc với gia đình Senna cũng như những gì đã xảy ra trên và ngoài đường đua cuối tuần trước.

Thành tích của Antonelli cũng được nhấn mạnh bởi một video nhắn gửi từ cựu tay đua từng 4 lần vô địch thế giới - Sebastian Vettel. Vettel gửi lời nhắn cho Antonelli sau khi kỷ lục tay đua vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử của anh bị tay đua người Ý phá vỡ.

Vettel (giải nghệ vào năm 2022) đã khuyên Antonelli nên tận hưởng khoảnh khắc này, đồng thời nhắc nhở ngay cả khi người khác nhìn anh khác đi, thì thành công không nhất thiết phải thay đổi cách anh nhìn nhận người khác.

“Thông điệp từ Seb rất sâu sắc”, Antonelli đáp lời, “Anh ấy nói một số điều đúng, rằng chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng anh ấy cũng bảo tôi phải giữ vững lập trường vì cuối cùng vẫn còn một cuộc đua. Đó là thông điệp rất quan trọng và rất hay”.

Khi Antonelli nhìn lại mùa giải đột phá, anh cũng cho rằng: Chặng Sao Paulo Grand Prix 2025 đã tạo đà giúp anh giành chức vô địch năm nay. Vị trí thứ 2 ở Interlagos 2025, thành tích tốt nhất của anh ở F1 tính đến thời điểm đó, đã đặt nền móng cho chức vô địch năm nay.

“Đó là cuối tuần hoàn hảo nhất của tôi trong năm 2025 đó”, Antonelli nói, “Tôi vừa trải qua giai đoạn rất khó khăn. Kết quả trên chắc chắn đã cho tôi sự tự tin cần thiết để vượt qua thời điểm đó và cố gắng tiến về phía trước”.

Antonelli cho biết tham vọng của anh vẫn không thay đổi dù đã vô địch: “Chúng tôi đã thực hiện bước đi lớn đầu tiên nhưng còn nhiều bước nữa phía trước. Mục tiêu là cố gắng giành chiến thắng càng nhiều càng tốt, thành công càng lâu càng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng tiến bộ và trở lại mạnh mẽ hơn”.

Đ.Hg.