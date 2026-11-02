Marc Marquez tạo cách biệt 44 điểm với Jorge Martin ở MotoGP

Đương kim vô địch MotoGP Marc Marquez vừa giành chiến thắng ở chặng đua Malaysian Grand Prix, để nới rộng khoảng cách lên 44 điểm so với đối thủ cạnh tranh chức vô địch mùa này là Jorge Martin.

Marquez gia tăng cách biệt với Martin trên Bảng xếp hạng (Ảnh: MotoGP trên X)

Marquez đã có cú “đề pa” mạnh mẽ và vượt qua cả người em trai của mình là Alex Marquez (được xuất phát từ vị trí pole) ngay ở khúc cua đầu tiên. Tuy nhiên, Alex nhanh chóng giành lại vị trí dẫn đầu nhưng lại chạy rộng ra ngoài đường đua ở khúc cua sau đó nên tuột lại. Từ đó Marquez không mắc thêm sai lầm nào để cán đích đầu tiên.

Chiến thắng này nâng tổng điểm Marquez lên 399 điểm, bỏ xa Martin - người không thể thi đấu do gặp chấn thương rạn xương cổ tay đến 44 điểm. Và nếu Marquez có thể nới rộng khoảng cách lên thành 74 điểm tại chặng Qatar Grand Prix vào cuối tuần này, anh sẽ chính thức lên ngôi vô địch thế giới MotoGP thứ 8 - trước 2 chặng đua.

“Chúng tôi đã có một chặng đua hoàn hảo, vì vậy tôi cực kỳ hạnh phúc!”, Marquez hào hứng chia sẻ sau khi giành chiến thắng với khoảng cách hơn 4 giây ở trường đua Sepang International Circuit. “Tuy nhiên, tâm thế của tôi không thay đổi. Tôi phải duy trì sự tập trung và tiếp tục dồn sức. Dù mùa giải không còn nhiều chặng, nhưng vẫn còn rất nhiều thời khắc ở phía trước. Chúng tôi phải cực kỳ tự tin”.

Người chiến thắng chặng nước rút hồi cuối tuần qua, Pedro Acosta của đội KTM, về đích ở vị trí thứ 2 (chậm hơn 4,172 giây), còn Alex của Gresini về thứ 3 (chậm hơn 5,955 giây).

Sau khi để mất vị trí dẫn đầu vào tay anh trai, Alex đã tham gia vào một cuộc đấu tay đôi với Acosta, người đã bám sát tay đua của đội Gresini trong vài vòng trước khi khéo léo vượt qua anh ở giữa chặng đua. Cả 2 đều không thể thách thức vị trí của Marquez.

Jorge Martin (Aprilia), đối thủ cạnh tranh danh hiệu của Marquez, từng hy vọng trở lại tại chặng Malaysia và cố gắng tham gia buổi tập sáng thứ Bảy. Tuy nhiên, tay đua người Tây Ban Nha 28 tuổi gặp nhiều khó khăn, phải bỏ vòng phân hạng và quyết định rút lui khỏi chặng đua để tiếp tục hồi phục chấn thương gãy xương sau tai nạn tại Phillip Island tuần trước.

Martin (vô địch thế giới năm 2024) thừa nhận rằng cơ hội tranh chức vô địch MotoGP ở mùa giải năm nay coi như đã kết thúc sau khi anh rút lui khỏi Malaysian Grand Prix, dù xét về mặt lý thuyết, Marquez vẫn chưa đăng quang.

Chặng đua tiếp theo của MotoGP mùa 2026 là Qatar Grand Prix, sẽ diễn ra tại trường đua Lusail International Circuit vào cuối tuần này, bất chấp những lo ngại liên quan đến các vấn đề an toàn và an ninh tại Trung Đông.

Đ.Hg.