Verstappen muốn thắng ít nhất 1 chặng đua Grand Prix ở F1 năm nay

Tay đua Red Bull - Max Verstappen cho biết anh muốn giành chiến thắng “ít nhất 1 chặng đua Grand Prix năm nay”, khi Đua xe F1 quay trở lại tại Malaysia lần đầu tiên kể từ 2017.

Verstappen chưa giành chiến thắng chặng F1 nào mùa này (Ảnh: THX)

Tay đua đã từng 4 lần vô địch thế giới F1 Max Verstappen đang xếp ở vị trí thứ 6 không mấy quen thuộc trên Bảng xếp hạng mùa này.

Sau khi thống trị F1 ở trong những năm gần đây, Verstappen chỉ có 7 lần được lên bục podium (tốp 3 chung cuộc), và chưa giành chiến thắng chặng Grand Prix nào. Ở chặng Azerbajian Grand Prix tuần trước, anh đã tấn công George Russell (Mercedes) dữ dội đã nhưng không thể vượt qua đích đến ở vị trí số 1.

Verstappen là một trong số ít các tay đua từng thi đấu tại Sepang International Circuit, nơi anh có lần thứ 2 đăng cai một chặng đua Grand Prix của F1 ngay lúc ra mắt. Quay trở lại với đường đua tại Malaysia, khi Bahrain Grand Prix đã được chuyển đến đây để tránh xung đột hồi tháng 4 ở Trung Đông, Verstappen có lợi thế hiểu biết đường đua.

Mặc dù Red Bull đã vượt điểm cả Ferrari và McLaren ở trong 3 chặng đua gần đây, Verstappen thừa nhận rằng những lợi thế đó không có nhiều ý nghĩa khi Mercedes đang dẫn đầu áp đảo các tay đua - đội đua F1 2026.

“Thật không may, chúng tôi không thể vượt qua Mercedes về điểm số. Họ thực sự là mới những người nhanh nhất, hoặc ít nhất là trong phần lớn mùa giải F1 này”, Verstappen chia sẻ, “Tôi vẫn đang cố gắng hết sức lực của mình”.

“Chúng tôi giành được khá nhiều vị trí trên bục podium, nhưng thứ tôi muốn chiến thắng là chặng Grand Prix. Đó là lý do tôi ở đây, và tôi đang tiến rất gần. Tôi muốn ít nhất là thắng một chặng đua F1 năm nay. Vì vậy, tôi hy vọng có thể làm được điều đó”, Verstappen cho biết.

Tay đua 29 tuổi là người cuối cùng giành chiến thắng tại Sepang International Circuit, đó là chiến thắng thứ 2 ở trong sự nghiệp của Verstappen, nhưng anh cảm thấy bối rối khi trở lại đường đua sau gần 1 thập kỷ.

“Tôi bước vào khu vực paddock, và tôi không biết mình phải đi đâu. Đã lâu lắm rồi”, Verstappen nói với các phóng viên, “Tôi luôn thích đua ở đây vì tôi nghĩ mình thực sự thích bố cục đường đua. Nó không hề dễ dàng vì lốp xe luôn bị mòn nhanh, nhiệt độ nói chung là rất cao. Vì vậy, về mặt thể chất, việc lái xe khá khó chịu”.

Verstappen cảnh báo rằng đường đua này từ trước đến nay luôn phù hợp với đặc điểm của đội đua như Red Bull: “Chúng ta phải chờ thêm một chút trong các chặng đua Grand Prix sắp tới để xem chiếc xe sẽ hoạt động như thế nào. Điều này khá tốt cho chúng tôi, khi trải nghiệm tất cả các loại đường đua khác nhau.

Chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều ở trong các chặng đua sắp tới, về những gì muốn làm với chiếc xe đua. Dù sao thì chúng tôi cũng không tranh chức vô địch, nên đây là một bài học kinh nghiệm lớn”.

Trong khi vẫn chưa có quyết định nào về việc 2 chặng đua cuối cùng dự kiến ở Qatar và Abu Dhabi có diễn ra hay không, Verstappen cho biết anh tin tưởng F1 và FIA sẽ đưa ra quyết định đúng đắn: “Tôi rất thích đến đó, nhưng phải trong điều kiện phù hợp. Tôi tin tưởng rằng F1 và FIA sẽ đưa ra quyết định đúng đắn vì họ có nhiều thông tin hơn chúng tôi".

Đ.Hg.