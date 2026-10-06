FIA điều tra sự cố phần mềm gây thảm họa tại Bahrain Grand Prix ở Malaysia

Cơ quan quản lý F1 (FIA) đã hứa sẽ tiến hành điều tra toàn diện về sự cố phần mềm gây ra cảnh hỗn loạn và buộc BTC phải hủy bỏ lượt xuất phát ban đầu tại chặng Bahrain Grand Prix diễn ra ở Malaysia ngày 4-10, khiến các tay đua tưởng như mình đang lái xe xếp hình Lego.

Xe đua trên đường đua ở Sepang - Bahrain Grand Prix (Ảnh: THX)

Lewis Hamilton (Ferrari) và Max Verstappen (Red Bull, sau đó đã đăng quang Bahrain Grand Prix) nằm trong số nhiều tay đua đã chịu ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật trong vòng chạy khởi động, sau trận mưa trút nước khiến chặng đua tại trường đua Sepang oi nồng của Malaysia bị gián đoạn kéo dài.

Verstappen so sánh trải nghiệm này với lại một... “cuộc đua Lego” từng diễn ra ở Silverstone trước chặng British Grand Prix. Trong khi đó, tay đua vĩ đại nhất lịch sử F1 Hamilton đã phải dừng khựng xe ngay ở trên đường đua, rồi khởi động lại, điều mà anh chia sẻ là “lần đầu tiên trong sự nghiệp”.

Sự cố này là nốt trầm mới nhất ở trong mùa giải đầu tiên đầy sóng gió của kỷ nguyên xe và cả động cơ mới, nơi các tay đua đỉnh cao thế giới tỏ ra không hài lòng ngay từ chặng mở màn bởi sự gia tăng hàm lượng linh kiện điện tử trong bộ nguồn cũng như yêu cầu quản lý năng lượng phức tạp.

FIA sau đó đưa ra thông cáo: “Sự kết hợp chưa từng có tiền lệ giữa tốc độ vòng quay động cơ thấp, điều kiện mặt đường có độ bám kém, các thiết lập quản lý năng lượng trong điều kiện đường ướt và cấu trúc phân đoạn của trường đua tại Sepang dẫn đến tình trạng sụt giảm công suất ngoài ý muốn trên hàng loạt chiếc xe”.

“Do đó, bộ phận kỹ thuật của FIA đã dỡ bỏ giới hạn hạn chế năng lượng ở các phân đoạn bị ảnh hưởng thông qua một bản cập nhật phần mềm được phân phối tới tất cả các đội đua trong thời gian hoãn chặng vì mưa lớn, cho phép các đội thực hiện những điều chỉnh cần thiết với bộ nguồn trước khi chính thức xuất phát”.

“Vấn đề này không được FIA hay là các đội đua phát hiện ở trong các đợt chạy thử nghiệm hoặc trong các vòng chạy tiến vào vị trí xuất phát. FIA, cùng với các đội đua và các nhà sản xuất bộ nguồn, sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ sự việc”.

Giám đốc mảng xe đua 1 chỗ ngồi của FIA, ông Nikolas Tombazis, chia sẻ rằng việc thiếu các đợt chạy thử nghiệm ở tiền mùa giải trong điều kiện đường ướt góp phần gây ra khung cảnh hỗn loạn này.

“Một số chiếc xe chạy cực kỳ chậm, gần như khựng lại hoàn toàn. Đã xuất hiện hiệu ứng dồn toa giữa các xe, và một số cỗ xe gần như dừng hẳn”, ông nói, “Lỗi phần mềm đó đã ngăn cản việc tái phân bổ công suất, khiến xe không thể tăng tốc trở lại. Tôi nghĩ, nếu chúng tôi có thêm một chút thời gian chạy thử nghiệm, có lẽ đã kịp thời phát hiện ra nó và không để xảy ra tình huống như vậy”.

Sepang là chặng đua đầu tiên ở trong mùa giải diễn ra dưới điều kiện thời tiết mưa ướt và đường trơn, dù rằng mặt đường sau đó khô ráo dần trong suốt thời gian tranh tài. “Đôi khi mọi thứ không được kiểm soát tốt, nhưng mọi người sẽ rút ra bài học và làm tốt hơn vào lần sau”, Tombazis kết luận.

Đ.Hg.