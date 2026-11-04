Á quân Olympic trẻ 2026 Lê Hoàng sẽ dự Đại hội thể thao toàn quốc

Nguyễn Khắc Lê Hoàng vừa giành tấm HCB môn wushu tại Olympic trẻ 2026, anh sẽ tiếp tục tranh tài ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại TPHCM.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng (giữa) sẽ về nước tiếp tục chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong thời gian tới. Ảnh: LÊ HOÀNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đoàn thể thao Phú Thọ đã đăng ký Nguyễn Khắc Lê Hoàng tham dự môn wushu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Mục tiêu của nam tuyển thủ này hướng tới giành HCV tại Đại hội năm nay. Nếu thành công, Nguyễn Khắc Lê Hoàng sẽ có kết quả hoàn hảo trong năm nay khi trước đó đạt HCV giải vô địch thế giới 2026, HCB Olympic trẻ 2026.

Tối ngày 3-11 vừa qua, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã giành vị trí thứ nhì chung cuộc nội dung thái cực ở môn wushu tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2026. Hiện tại, Nguyễn Khắc Lê Hoàng và đội wushu Việt Nam hoàn thành tranh tài do môn wushu Olympic trẻ 2026 đã kết thúc. Ngày 6-11, Lê Hoàng về nước.

Môn wushu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tại Thành phố Đồng Nai từ ngày 20 tới 30-11. Lê Hoàng đủ thời gian chuẩn bị chuyên môn sau Olympic trẻ 2026 để góp mặt Đại hội. Tuy nhiên, các Ban huấn luyện vẫn giữ kín nội dung đăng ký của từng VĐV và chỉ xác định chính thức tại phiên họp kỹ thuật với Ban tổ chức trước khi Đại hội khởi tranh.

Đây là lần đầu Nguyễn Khắc Lê Hoàng góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc. Môn wushu diễn ra 30 nội dung (19 biểu diễn – taolu, 11 đối kháng – sanda).

Với taolu, Ban tổ chức quy định các nội dung thi đấu tự chọn cho nam, nữ gồm: trường quyền; đao thuật+côn thuật; kiếm thuật + thương thuật; nam quyền; nam đao+nam côn; thái cực quyền; thái cực kiếm + thái cực quạt; đối luyện nam.

Các nội dung thi đấu quy định cho nam và nữ gồm thái cực quyền Dương gia+thái cực kiếm Dương gia; thái cực quyền Trần gia+thái cực kiếm Trần gia.

MINH CHIẾN