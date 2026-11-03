Tuổi 15 của Thu Huyền trước thử thách lớn Thái Lan tại Olympic trẻ

Hai chiến thắng liên tiếp tại Olympic trẻ Dakar 2026 giúp Nguyễn Thị Thu Huyền bước vào trận cuối vòng bảng vào khuya 3-11 với sự tự tin đáng kể. Nhưng để giành vé vào tứ kết đơn nữ, tay vợt 15 tuổi của Việt Nam phải vượt qua thử thách lớn nhất là hạt giống số 7 Kungkaew Kakanik của Thái Lan.

Thu Huyền đã sẵn sàng cho trận quyết định gặp đối thủ lớn của Thái Lan.

Cuộc đấu quyết định

Hai trận thắng, chưa để thua ván nào, Nguyễn Thị Thu Huyền đang có khởi đầu thuận lợi tại Olympic trẻ Dakar 2026. Sau khi đánh bại Zahra Robati (Iran) 21-14, 21-15, cô tiếp tục vượt qua Chiraz Halimi (Algeria) 21-7, 21-13. Những kết quả ấy cho thấy tay vợt Việt Nam đã nhập cuộc tốt, nhưng cuộc đối đầu với Kungkaew Kakanik mới là trận đấu khó khăn nhất ở bảng E (diễn ra lúc 16 giờ 45 ngày 3-11-2026, giờ Senegal, tức 23 giờ 45 cùng ngày, giờ Việt Nam).

Đại diện Thái Lan được xếp hạt giống số 7, mang theo lợi thế về vị trí hạt giống trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. Đây là trận đấu mà Thu Huyền khó có thể áp đặt thế trận như hai lần ra sân trước. Khi đối phương chủ động đẩy cao tốc độ, gây sức ép bằng những pha cầu sâu và liên tục thay đổi hướng đánh, khả năng phòng ngự cùng sức bền của tay vợt Việt Nam sẽ bị thử thách đáng kể.

Vấn đề nằm ở khả năng tranh chấp những điểm số trong các thời điểm nhạy cảm. Trước hai tay vợt Iran và Algeria, Thu Huyền đều kiểm soát khá tốt cục diện, tạo được khoảng cách an toàn. Nhưng khi gặp Kakanik, một ván đấu giằng co đến những điểm cuối rất dễ xảy ra. Lúc ấy, sự tỉnh táo trong từng pha xử lý sẽ có giá trị hơn những cú đánh mạo hiểm.

Cô gái 15 tuổi đã giành 2 chiến thắng ở vòng bảng môn cầu lông Olympic trẻ.

Ban huấn luyện cũng lưu ý cách nhập cuộc cho cô gái 15 tuổi. Vì nếu để đối thủ sớm tạo khoảng cách, Thu Huyền sẽ phải liên tục bám đuổi, dễ tiêu hao thể lực và chịu thêm sức ép tâm lý. Ngược lại, việc giữ tỷ số sít sao, chủ động điều tiết nhịp độ sẽ giúp cô duy trì khả năng cạnh tranh. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, tay vợt Việt Nam cần hạn chế tối đa những điểm thua do lỗi tự đánh hỏng.

Cuộc đối đầu này hứa hẹn mang đến sức nóng quen thuộc của thể thao Việt Nam và Thái Lan. Trên sân cầu lông, sự chênh lệch về vị trí hạt giống chưa quyết định tất cả. Thu Huyền đang có phong độ tốt, còn Kakanik phải chứng minh ưu thế của mình trước một đối thủ đã thắng cả hai trận đầu.

Chờ bản lĩnh lên tiếng

Ở tuổi 15, Thu Huyền đã có những trải nghiệm đáng kể tại các giải trẻ quốc tế, nổi bật là ngôi á quân đơn nữ U15 châu Á năm 2024. Tại Dakar, cô chính là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam và được chọn cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc.

Thu Huyền tự tin trước trận đấu lớn.

Nhưng những thành tích ấy sẽ tạm gác lại khi Thu Huyền bước vào trận gặp Kakanik. Đây là cuộc đấu đòi hỏi tay vợt Việt Nam phải duy trì sự tập trung từ đầu đến cuối, đặc biệt ở những thời điểm đối thủ tăng tốc hoặc tìm cách phá vỡ nhịp thi đấu.

Một điểm đáng chờ đợi là khả năng điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận. Khi lối chơi quen thuộc có khả năng bị bắt bài, Thu Huyền sẽ phải tìm cách thay đổi hướng đánh, lựa chọn thời điểm tấn công và tránh bị cuốn vào thế trận của đối phương. Những điều chỉnh nhỏ đôi khi đủ tạo khác biệt trong một cuộc đấu cân sức.

Cầu lông Việt Nam từng giành HCĐ Olympic trẻ 2010 nhờ Vũ Thị Trang. Sau 16 năm, Thu Huyền có cơ hội tiến thêm một bước để tiếp tục nuôi hy vọng tại sân chơi này. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những trận đấu sâu hơn, cô phải giải quyết bài toán mang tên Thái Lan.

Hai trận đầu, Thu Huyền thắng khá gọn. Trận thứ ba quyết định là câu chuyện không dễ dàng. Đối thủ mạnh hơn, tính chất trận đấu căng thẳng hơn và mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Trong cuộc đấu ấy, người hâm mộ đang chờ xem tay vợt 15 tuổi của Việt Nam có đủ bản lĩnh để vượt qua cửa ải lớn nhất từ đầu giải.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU