Olympic trẻ 2026: Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền lỡ tấm huy chương 100m tự do

Nữ tuyển thủ trẻ Nguyễn Thúy Hiền đã xuất sắc vào chung kết cự ly 100m tự do tại Olympic trẻ 2026 nhưng cô thiếu một chút may mắn để có thể chạm tay vào huy chương.

Nguyễn Thúy Hiền có hạng 5 chung cuộc tại 100m tự do nữ ở Olympic trẻ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung kết cự ly 100m tự do nữ tại Olympic trẻ 2026 thi đấu tối muộn ngày 2-11 (theo giờ Việt Nam) chứng kiến 8 gương mặt xuất sắc nhất vượt qua vòng loại tranh tài.

Nguyễn Thúy Hiền được xuất phát tại làn bơi số 2 ở chung kết. Cô cạnh tranh trước các đối thủ của Croatia, New Zealand, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus, Đài Bắc Trung Hoa và Hungary.

Ngay khi xuất phát, Thúy Hiền nỗ lực bơi bám đuổi nhóm đầu. Sau 50m đầu, tuyển thủ của Việt Nam có vị trí thứ 4. Tuy nhiên, ở 50m còn lại, Thúy Hiền không giữ được tốc độ cao nên về đích hạng 5 chung cuộc với thời gian 56”68.

Giành HCV là tuyển thủ Croatia Ana Bobanovic (55”89), còn hạng nhì là Alyssa Lawson (New Zealand, 56”13).

Đây là lần đầu Nguyễn Thúy Hiền được dự Olympic trẻ 2026. Dù đứng hạng 5 cự ly 100m tự do nhưng việc nữ tuyển thủ của Việt Nam vượt qua vòng loại (đạt thành tích 57"17) góp mặt chung kết là sự khích lệ lớn.

Ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản tháng 9 vừa qua, Thúy Hiền đạt kết quả 56”83, đứng hạng 13 cự ly 100m tự do nữ. Trước đó ở SEA Games 33-2025, Nguyễn Thúy Hiền đứng hạng 4 nội dung 100m tự do nữ (56”06).

Theo lịch thi đấu của Olympic trẻ 2026, Thúy Hiền còn góp mặt các cự ly 50m tự do nữ, 50m ếch nữ và 100m ếch nữ.

MINH CHIẾN