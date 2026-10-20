10 tuyển thủ trẻ Việt Nam hướng tới huy chương Olympic trẻ tại Senegal

Thể thao Việt Nam có 10 tuyển thủ chính thức góp mặt Olympic trẻ 2026 tại Senegal bắt đầu ngày 31-10 với mục tiêu phấn đấu giành huy chương.

Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền sẽ dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal. Ảnh: MINH MINH

Những cơ hội huy chương

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại Olympic trẻ 2026 ở Senegal, với kỳ vọng tập trung vào các môn bơi, vật bãi biển và wushu.

Đoàn Việt Nam tham dự đại hội với 18 thành viên, trong đó có 10 VĐV gồm Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo (vật bãi biển), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu), Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông) và Đồng Thị Hường (điền kinh).

Đây đều là những gương mặt trẻ triển vọng, được kỳ vọng tiếp nối thành tích của thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic trẻ. Ở kỳ đại hội năm 2018, Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCĐ. Trước đó, các VĐV Việt Nam cũng giành HCV tại Olympic trẻ 2010 và 2014.

Trong nhóm môn trọng điểm, ba tuyển thủ vật bãi biển Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng và Hà Lý Quý Bảo đã tích lũy kinh nghiệm tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ thế giới 2026 diễn ra ở Uzbekistan hồi tháng 8. Đây là cơ hội quan trọng để các VĐV cọ xát, đánh giá đối thủ trước khi đến Senegal.

Ở môn bơi, Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy được đánh giá có tiềm năng nhưng sẽ đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt từ những tài năng hàng đầu thế giới. Ban huấn luyện thận trọng với khả năng tranh huy chương, đồng thời kỳ vọng hai tuyển thủ tạo đột phá nếu duy trì phong độ và tâm lý ổn định.

Tuyển thủ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng từng có HCV tại Giải thái cực quyền trẻ thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH

Đáng chú ý, Nguyễn Khắc Lê Hoàng từng giành HCV Giải vô địch thái cực quyền trẻ thế giới 2026. Trong lần đầu wushu góp mặt tại Olympic trẻ, tuyển thủ này được kỳ vọng tạo dấu ấn cho thể thao Việt Nam. Lê Hoàng đã trải qua quá trình chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng trước đại hội.

Chờ bản lĩnh của những tài năng trẻ

Theo kế hoạch, 10 tuyển thủ Việt Nam sẽ lên đường sang Senegal ngày 26-10 để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài.

Đại diện đoàn thể thao Việt Nam cho biết: “Các đội tuyển đã chuẩn bị chuyên môn, tâm lý cho VĐV. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết và chênh lệch múi giờ cũng được tính toán kỹ lưỡng. Phong độ thi đấu sẽ quyết định kết quả cuối cùng của từng người”.

Olympic trẻ 2026 có 153 nội dung thuộc 25 môn thể thao chính thức. Với lực lượng hiện tại, mục tiêu giành huy chương của Việt Nam được đánh giá phù hợp, song cơ hội còn phụ thuộc vào phong độ thực tế và kết quả bốc thăm phân nhánh ở từng môn.

Trước những đối thủ mạnh trên thế giới, khả năng tận dụng cơ hội và giữ vững tâm lý ở thời điểm quyết định sẽ là chìa khóa để các tuyển thủ trẻ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu huy chương tại Senegal.

Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31-10 tới 13-11. Đây là lần đầu, 1 quốc gia tại châu Phi làm chủ nhà Olympic trẻ của thế giới.

MINH CHIẾN