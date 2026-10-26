Olympic trẻ 2026: Tìm chân đế vững cho thể thao Việt Nam

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal lên đường tranh tài trong ngày 26-10 với mục tiêu phấn đấu giành thành tích cao nhất.

Tuyển thủ bơi Nguyễn Thúy Hiền có suất dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal. Ảnh: MINH MINH

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 18 thành viên, trong đó có 10 VĐV gồm Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo (vật bãi biển), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu), Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông) và Đồng Thị Hường (điền kinh).

Qua các kỳ tham dự, thể thao Việt Nam đánh giá Olympic trẻ là đấu trường quan trọng, tạo bước đệm để các VĐV tiềm năng tiếp cận trình độ chuyên môn thế giới, tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tổ chức Olympic trẻ lần đầu vào năm 2010, hướng đến mục tiêu phát triển tài năng thể thao trẻ trên toàn thế giới. Ngay tại kỳ Đại hội đầu tiên, thể thao Việt Nam giành 4 huy chương, gồm 1 HCV của Thạch Kim Tuấn (cử tạ), 1 HCB của Nguyễn Thanh Thảo (taekwondo) và 2 HCĐ của Nguyễn Quốc Cường (taekwondo), Vũ Thị Trang (cầu lông).

Sau Đại hội, nhiều tuyển thủ tiếp tục khẳng định năng lực, trong đó Thạch Kim Tuấn trở thành gương mặt hàng đầu của cử tạ Việt Nam, còn Vũ Thị Trang giành nhiều danh hiệu vô địch quốc gia.

Tại Olympic trẻ 2014, Việt Nam giành 1 HCV của Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) và 1 HCB của Nguyễn Trần Anh Tuấn (cử tạ). Đặc biệt, Ánh Viên sau đó trở thành biểu tượng của bơi Việt Nam với nhiều thành tích nổi bật tại SEA Games và đấu trường châu Á.

Đến Olympic trẻ 2018, Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Ngô Sơn Đỉnh (cử tạ) giành HCV, trong khi Nguyễn Thị Thu Trang đoạt HCB cử tạ nữ. Trong đó, Huy Hoàng tiếp tục phát triển vượt bậc, trở thành một trong những tuyển thủ bơi xuất sắc của Việt Nam.

Những kết quả trên cho thấy vai trò của Olympic trẻ trong quá trình phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng thể thao Việt Nam. Để giành quyền tham dự, các VĐV phải đáp ứng những tiêu chuẩn chuyên môn nhất định. Việc được tranh tài với các đối thủ hàng đầu cùng lứa tuổi trên thế giới cũng giúp họ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT), đánh giá: “Chân đế vững chắc của nền thể thao là những VĐV trẻ. Tham dự Olympic trẻ, họ có cơ hội cạnh tranh chuyên môn với các đối thủ cùng lứa tuổi trên thế giới. Nếu đạt thành tích tốt, VĐV trẻ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội được đầu tư phát triển”.

Theo đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2026, 10 tuyển thủ góp mặt tại Senegal đều là những gương mặt giàu triển vọng. Dù mỗi môn có đặc thù chuyên môn khác nhau, Đại hội được kỳ vọng sẽ là dịp kiểm chứng năng lực, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ Việt Nam trong tương lai.

Chương trình thi đấu Olympic trẻ 2026 diễn ra từ ngày 31-10 tới 13-11 với 153 nội dung của 25 môn thể thao.

MINH CHIẾN