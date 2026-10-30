Tuyển thủ Thu Huyền, Hoàng Quy cầm cờ tại khai mạc Olympic trẻ 2026

Hai tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Huyền và Dương Văn Hoàng Quy nhận trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam trong Lễ khai mạc Olympic trẻ 2026.

Tuyển thủ bơi Dương Văn Hoàng Quy sẽ cầm cờ tại Lễ khai mạc Olympic trẻ 2026. Ảnh: THANH HUYỀN

Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam trao đổi cùng SGGP ngày 30-10 cho biết Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Dương Văn Hoàng Quy (bơi) sẽ được giao trọng trách cầm cờ tại Lễ khai mạc Olympic trẻ 2026 diễn ra ở Dakar (Senegal).

Hiện tại, 3 đội tuyển bơi, cầu lông, wushu góp mặt tại Olympic trẻ 2026 đã đến Senegal. Những thành viên còn lại của đội xe đạp đường trường, taekwondo, vật bãi biển, điền kinh sẽ sang Senegal vào ngày 3-11.

Nguyễn Thị Thu Huyền và Dương Văn Hoàng Quy lần đầu được tham dự Olympic trẻ. Họ là những tài năng của Thể thao Việt Nam trong nội dung thi đấu của mình.

Theo thông báo sơ bộ của Ban tổ chức, Olympic trẻ 2026 thu hút 2.654 tuyển thủ từ 205 đoàn trên thế giới góp mặt.

Đại hội sẽ thi đấu 153 bộ huy chương của 25 môn gồm bóng rổ 3x3, bắn cung, TDDC, điền kinh, cầu lông, bóng chày 5 người, bóng ném bãi biển, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, boxing, nhảy breaking, xe đạp đường trường, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, futsal, judo, rowing biển, bóng bầu dục 7 người, sailing, trượt ván, bơi, bóng bàn, taekwondo, triathlon, wushu.

Đoàn thể thao Việt Nam được trao 10 suất dự Olympic trẻ 2026 hướng đến mục tiêu phấn đấu giành được huy chương.

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra ngày 31-10 theo giờ địa phương và Bế mạc vào tối ngày 13-11.

Trong khu vực Đông Nam Á, đoàn Thái Lan tham dự đông đảo nhất khi có 28 suất góp mặt trong nhiều nội dung của Đại hội.

MINH CHIẾN