Derby bóng chuyền TPHCM: Hai sắc thái đối lập

19 giờ 30 ngày 29-10, Công an TPHCM và TPHCM sẽ đối đầu trong trận derby đáng chú ý tại vòng II giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội Công an TPHCM có màn khởi động suôn sẻ. Ảnh: CTP

CLB Công an TPHCM vừa thắng thuyết phục trận ra quân, trong khi đội TPHCM đang cần một điểm tựa tinh thần trở lại sau thất bại trước đương kim vô địch. Sự tương phản ấy hứa hẹn đẩy sức nóng của cuộc đối đầu lên cao.

Công an TPHCM có màn ra quân không thể thuận lợi hơn khi đánh bại Sanest Khánh Hòa 3-0. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hạnh thắng nhanh cả ba set với các tỷ số 25-16, 25-15 và 25-19. Thế trận chủ động, khả năng ghi điểm ổn định giúp Công an TPHCM sớm khẳng định sức mạnh và có thêm sự tự tin trước trận đấu tiếp theo.

Trái ngược với đồng chủ nhà, TPHCM phải nhận thất bại 0-3 trước Biên Phòng MB. Hai set đầu chứng kiến đội bóng của HLV Huỳnh Văn Tuấn lép vế rõ rệt khi thua 13-25 và 16-25. Đến set thứ ba, TPHCM đã chơi quyết tâm hơn, ghi được 22 điểm, nhưng vẫn không thể ngăn đối thủ khép lại trận đấu.

Ngoại binh Morteza ăn mừng chiến thắng với đồng đội Công an TPHCM. Ảnh: CTP

Khoảng cách giữa hai màn ra quân đặt TPHCM trước sức ép phải thay đổi ngay trong trận derby. Dễ thấy họ đang gặp khó ở bước một và tổ chức tấn công, khiến đội bóng này có nguy cơ để đối thủ kiểm soát thế trận. Nhưng thất bại trước Biên Phòng MB cũng có thể trở thành động lực để các cầu thủ phản ứng mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong cuộc đối đầu mang ý nghĩa danh dự cùng thành phố.

Ở phía đối diện, Công an TPHCM cần cho thấy màn khởi đầu thuận lợi sau chiến thắng trước Sanest Khánh Hòa không phải ăn may. Trước một đối thủ đang khát khao tìm lại hình ảnh, sự tập trung và khả năng xử lý những thời điểm giằng co sẽ mang tính quyết định ở trận derby.

TPHCM rơi vào thế không có nhiều đường lùi như một chiếc lò xo đang bị nén lại, cho nên lợi thế tinh thần của Công an TPHCM chưa đồng nghĩa với một chiến thắng được định đoạt từ trước.

GIA MINH