Đương kim vô địch Biên Phòng MB thị uy sức mạnh

Các tay đập áo lính Biên Phòng MB thi đấu trước đội chủ nhà TPHCM nhưng không gặp nhiều khó khăn để áp đảo thế trận và giành chiến thắng đầu tiên.

Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân chơi xuất sắc tại trận đấu trước đội TPHCM. Ảnh: VFV

Tối ngày 28-10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) và các học trò đã tự tin vào trận đấu trước Biên Phòng MB với kỳ vọng lật đổ nhà đương kim vô địch.

Dưới sự cổ vũ của người hâm mộ TPHCM, lần lượt Từ Thanh Thuận, Phạm Thoại Khương, Nguyễn Anh Hồng Hoàng, Chế Quốc Lô Vít và ngoại binh Armin Afshin Far của đội TPHCM đã thi đấu khá tập trung.

Bên kia mành lưới, các nhà đương kim vô địch quốc gia tiếp tục sử dụng đội hình quen thuộc gồm chuyền hai Đinh Văn Duy, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, Jakkrit Thanomnoi, đối chuyền Phạm Văn Hiệp và phụ công Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến. Chính nhờ sự nhuần nhuyễn này, lối chơi của Biên Phòng MB không gặp nhiều sai sót.

Nắm bắt các tay đập của đội khách sẽ tập trung phát huy đập bóng tấn công từ 2 biên, hàng chắn đội TPHCM tìm phương án phòng thủ nhưng không thể ngăn cản. Đồng thời, hàng chắn đội chủ nhà thường bị lỡ nhịp sau những đường chuyền tinh quái của cầu thủ Đinh Văn Duy.

Ván thứ nhất, đội Biên Phòng thắng dễ dàng 25/13. Ván thứ 2, họ nối tiếp đà hưng phấn, giành thêm thắng lợi 25/16. Tại ván thứ 3, đội TPHCM chơi bám đuổi nhưng không thể tạo bất ngờ và tiếp tục thua 22/25.

Nhìn toàn cục, cầu thủ TPHCM mắc lỗi nhiều trong các tình huống phòng thủ bước 1, phòng thủ hàng sau. Trong khi đó, phong độ cao của chủ công Ngọc Thuân và Jakkrit Thanomnoi tạo thành 2 mũi đánh áp đảo ghi điểm cho khách.

Chung cuộc, đội Biên Phòng MB thắng 3-0, mở đầu suôn sẻ tại vòng 2 năm nay. Hiện tại, họ đang giữ vững vị trí số 1 với 8 trận toàn thắng.

Trong trận đấu sớm trước đó, đội Ninh Bình thắng dễ dàng 3-0 (25/21, 25/18, 25/22) trước Đà Nẵng. Chủ công số 1 đội tuyển Indonesia Boy Arnez Arabi đã thi đấu xuất sắc cùng đội Ninh Bình.

MINH CHIẾN