Thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn quyết tâm thay đổi thành tích

Đội nam TPHCM tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ lực lượng tới chuyên môn để tự tin bước vào tranh tài vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Đội bóng chuyền nam TPHCM tự tin đạt kết quả cao tại vòng 2 năm nay. Ảnh: VFV

Đội bóng chuyền nam TPHCM được giới chuyên môn đánh giá là ẩn số tạo bất ngờ tại vòng 2 năm nay. Điều này dựa trên thực tế HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn cùng các cộng sự vừa bổ sung 2 ngoại binh trình độ cao Armin Afshin Far (Iran), Chan Veasna (Campuchia), giúp lực lượng đội TPHCM có chiều sâu.

Khép lại vòng 1 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội), đội nam TPHCM mới đạt 2 thắng và 5 thua, tạm đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng. Khi đó, HLV Huỳnh Văn Tuấn từng bày tỏ cầu thủ TPHCM đã nỗ lực nhằm giành các điểm số giúp giảm tải áp lực cho vòng 2. Và ngay trước khi vòng 2 diễn ra, đội bóng tiếp thêm sức mạnh từ 2 ngoại binh, giúp tinh thần toàn đội thêm hứng khởi.

“Về cơ bản, 8 đội vẫn có những cơ hội như nhau để giành điểm cao nhất tại vòng 2. Chúng tôi đã thấy mỗi đội giành sự chuẩn bị riêng của mình. Đặc biệt, các ngoại binh là chìa khóa có thể làm nên thành công. Các đội Công an TPHCM và TPHCM được thi đấu trước khán giả nhà nên có những lợi thế nhất định”, đại diện giám sát trọng tài vòng 2 nội dung nam, ông Trần Thanh Tùng trao đổi.

Là tân binh của mùa giải năm nay (đội TPHCM thăng hạng sau khi vô địch Giải hạng A toàn quốc 2025), HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn đã xác định với cầu thủ khi ra thi đấu phải đặt quyết tâm và hiệu quả lên hàng đầu.

Trong thời gian chuẩn bị trên sân nhà trước vòng 2, đội TPHCM đóng quân khép kín để giữ sự tập trung, ổn định cho đấu pháp. Bên cạnh các ngoại binh, họ cũng cần phát huy nội lực vốn có lẫn sự ăn ý trong phối hợp chung.

Chủ nhà có những gương mặt chủ lực như chuyền hai Phạm Thoại Khương, đối chuyền Từ Thanh Thuận, phụ công Chế Quốc Lô Vít, chủ công Nguyễn Anh Hồng Hoàng cùng Nguyễn Trung Hiếu, Châu Thanh Phú, Nguyễn Gia Huy, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Đình Nhu, Phan Chí Thanh, Nguyễn Thanh Triết, Uông Duy Quang. HLV trưởng Huỳnh Anh Tuấn tin tưởng đây là 1 tập thể gắn kết, đủ khả năng giành kết quả tốt nhất.

Đội nam TPHCM còn cơ hội giành suất bán kết nếu đạt đủ số trận thắng cần thiết trong 7 trận sẽ đấu tại vòng bảng. Đội trưởng Phạm Thoại Khương cho biết ưu tiên trên hết của toàn đội là thực hiện đúng đấu pháp chuyên môn và xác định mỗi trận đấu tại vòng 2 như một trận chung kết.

2 ngoại binh được đội nam TPHCM tăng cường dự vòng 2 năm nay. Ảnh: HVF

Trong 10 năm gần nhất (tính từ 2016), đội nam TPHCM có 3 lần góp mặt ở chung kết giải quốc gia, qua đó vô địch năm 2018, 2019 và á quân năm 2020.

Bóng chuyền nam TPHCM từng là đội bóng mạnh, giành được nhiều huy chương cao quý khi thi đấu quốc gia. Tại vòng 2 lần này, họ rất kỳ vọng có kết quả giá trị dành tặng người hâm mộ.

Ngày 27-10, các đội bóng họp chuyên môn và đăng ký chính thức danh sách thi đấu cùng Ban tổ chức. Vòng 2 được diễn ra từ ngày 28-10 tới 8-11. Có 8 đội bóng tham dự gồm Biên Phòng MB (đương kim vô địch), Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM (chủ nhà), Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và TPHCM.

MINH CHIẾN