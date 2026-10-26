Đội nữ Binh chủng Thông tin xuất sắc lên ngôi vô địch quốc gia

Sau 5 năm, đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã trở lại vị trí số 1 quốc gia với chiến thắng thuyết phục tại chung kết trước đối thủ Hà Nội.

Đội Binh chủng Thông tin đã lên ngôi vô địch quốc gia sau trận chung kết tại Vĩnh Long tối muộn ngày 25-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khán đài Nhà thi đấu TDTT Vĩnh Long kín khán giả tối ngày 25-10 khi tất cả hướng tới cổ vũ cầu thủ Binh chủng Thông tin và Hà Nội thi đấu trận chung kết với nhiều pha bóng đỉnh cao chuyên môn.

Hai HLV trưởng Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) và Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp, quyết tâm đưa đội bóng của mình đến chiến thắng. Chính vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ hai đội đã đẩy tốc độ trận đấu lên cao, tạo nên màn so tài hấp dẫn và quyết liệt.

Tại chung kết lần này, sân khấu chính đã được dành cho những mũi tấn công trình diễn phong độ cao với những pha đập bóng ghi điểm sắc bén. Đội bóng áo lính Binh chủng Thông tin đã có chủ công Temi Thomas-Ailara và đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh chơi vượt trội tạo thành 2 gọng kìm tấn công phá gãy hàng chắn đội Hà Nội.

Bên kia mành lưới, chủ công Brankica Mihajlović và Bùi Thị Ánh Thảo sắm vai ghi điểm chủ lực cho đội Hà Nội dù chưa đạt được thể lực sung sức nhất.

Brankica Mihajlović đã nỗ lực nhưng chưa đủ giúp đội Hà Nội chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay ván đầu tiên, 2 bên đã giằng co từng điểm tạo ra màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Dù vậy, ngoại binh Temi Thomas-Ailara mang đến sự khác biệt khi góp công lớn giúp đội bóng áo lính thắng 27/25. Cũng từ đây, tinh thần cầu thủ Binh chủng Thông tin lên cao để tiếp tục chiến thắng 25/17 tại ván thứ 2.

Không chấp nhận buông xuôi, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kịp thời điều chỉnh chiến thuật, giúp Hà Nội lấy lại thế trận và thắng thuyết phục 25-16 ở ván 3. Tuy nhiên, nỗ lực ấy không đủ để đội bóng Thủ đô tạo nên cuộc lội ngược dòng. Binh chủng Thông tin nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát, thắng 25-19 ở ván thứ 4 để khép lại cuộc chơi.

Đánh bại Hà Nội với tỷ số chung cuộc 3-1, Binh chủng Thông tin bước lên ngôi vô địch một cách xứng đáng, đánh dấu sự trở lại đỉnh cao bóng chuyền nữ quốc gia sau 5 năm chờ đợi, kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2021.

Hàng chắn Binh chủng Thông tin đã chơi chắc chắn tại trận đấu này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáng chú ý, trước khi bước vào vòng 2 tại Vĩnh Long, đội bóng áo lính thậm chí chưa nắm chắc suất góp mặt trong tốp 4. Thế nhưng, bằng phong độ thăng hoa cùng bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, Binh chủng Thông tin đã vượt qua mọi thử thách để giành lại vị trí số 1 quốc gia.

Temi Thomas-Ailara là ngoại binh giá trị của đội Binh chủng Thông tin. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Ngôi vô địch đã giúp Binh chủng Thông tin nhận thưởng 500 triệu đồng từ Ban tổ chức. Cùng tại Lễ bế mạc, Temi Thomas-Ailara (Binh chủng Thông tin) nhận danh hiệu Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất; Đoàn Thị Lâm Oanh (Binh chủng Thông tin) là Cầu thủ chuyền hai xuất sắc nhất; Nguyễn Khánh Đang (Hà Nội) là Cầu thủ phòng thủ xuất sắc nhất.

HLV Phạm Văn Long: Đây là chiến thắng mang nhiều cảm xúc Phóng viên: Tại giải năm nay, đội Binh chủng Thông tin đã giành ngôi vô địch, vậy ông nhìn nhận thế nào về hành trình thành công này? HLV Phạm Văn Long: Tôi rất xúc động với trận chung kết năm nay. Tôi cảm ơn cầu thủ của mình đã cống hiến mọi điều tốt nhất từ tinh thần, chuyên môn và đặc biệt họ thực hiện đúng đấu pháp. Ban huấn luyện rất tin tưởng cầu thủ trẻ trong đội sẽ tiếp tục làm tốt chuyên môn như kỳ vọng. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về chiều sâu chất lượng đội hình của mình, từ đó cải thiện phong độ tại vòng 2? HLV Phạm Văn Long: Khi tôi trở lại làm việc cùng đội Binh chủng Thông tin, Ban huấn luyện và cầu thủ cùng đặt mục tiêu phải nỗ lực giành kết quả cao nhất. Thầy và trò hiểu nhau trong công việc. Năm nay, đội gặp khó khăn về lực lượng do trẻ hóa cầu thủ từ đầu năm cũng như Kiều Trinh không thể thi đấu vòng 1. Cầu thủ này trở lại tốt nhất trong giai đoạn cuối năm. Ngoài ra, chuyền hai Lâm Oanh đã đạt phong độ cao, là vị trí quan trọng nhất của chúng tôi. Tập thể đội bóng đã động viên nhau từng trận, coi mỗi trận như 1 chung kết và phải nỗ lực hết khả năng. Phóng viên: Sau đây, đội Binh chủng Thông tin sẽ hướng đến mục tiêu nào, thưa ông? HLV Phạm Văn Long: Sau giải vô địch quốc gia các CLB 2026, toàn đội sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chúng tôi được thủ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cao. Toàn đội ý thức rõ trọng trách này và sẽ tập trung tối đa, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất mục tiêu được giao.

MINH CHIẾN