Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 25-10

Hôm nay là ngày thi đấu cuối của giải tại Vĩnh Long và người hâm mộ, giới hâm mộ và các nhà chuyên môn sẽ được biết đội bóng chuyền tân vô địch sau trận chung kết quyết định.

Đội nữ Hà Nội sẽ tập trung thi đấu trận chung kết ngày hôm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

2 trận đấu quan trọng nhất trong ngày thi đấu bóng chuyền tại Vĩnh Long sẽ là chung kết giữa Hà Nội với Binh chủng Thông tin và chung kết “ngược” giữa Hưng Yên với Ngân hàng Công Thương.

Trận chung kết năm nay là cuộc so tài giữa 2 đội bóng mạnh nhất Hà Nội và Binh chủng Thông tin nên người hâm mộ rất kỳ vọng cầu thủ sẽ có màn so tài hấp dẫn, kịch tính.

Trong 3 lần đối đầu trực tiếp năm nay lần lượt tại vòng bảng vòng 1, vòng 2 và Cúp Hùng Vương 2026, đội Hà Nội đều vượt qua Binh chủng Thông tin. Do đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) hoàn toàn tin tưởng cơ hội đạt kết quả tốt cho mình trong trận chung kết để đoạt vị trí số 1.

Chiều ngược lại, đội Binh chủng Thông tin lên tinh thần cao sau chiến thắng bán kết trước VTV Bình Điền Long An. Thế nên, các tay đập áo lính trở thành đội bóng đáng gờm không dễ bị khuất phục. Trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30.

Đội Binh chủng Thông tin có cơ hội hiện thực mục tiêu vô địch quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng ngày, đội Hưng Yên và Ngân hàng Công Thương sẽ thi đấu trận cuối cùng để tranh suất trụ hạng. Đây chính là chung kết "ngược" quyết định tại giải năm nay. Đội nào thua trận sẽ chính thức xuống hạng.

HLV Trần Văn Giáp (Hưng Yên) và Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công Thương) không muốn kết quả xấu nhất nhưng khi 2 bên phải quyết định tấm vé trụ hạng thì cầu thủ giữ sự tập trung thi đấu với tinh thần cao nhất. Trận này bắt đầu lúc 14 giờ 30.

Tại ngày thi đấu, đội VTV Bình Điền Long An gặp Hóa chất Đức Giang tranh hạng 3 lúc 17 giờ trong khi Ninh Bình gặp Thanh Hóa lúc 12 giờ tranh hạng 5.

Lịch thi đấu ngày 25-10:

12h00: Ninh Bình – Thanh Hóa (Tranh hạng 5)

14h30: Hưng Yên – Ngân hàng Công Thương (Tranh hạng 7)

17h00: Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (Tranh HCĐ)

19h30: Hà Nội – Binh chủng Thông tin (Chung kết)

MINH CHIẾN