Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 22-10

Hôm nay là ngày thi đấu cuối vòng bảng tại vòng 2 nội dung bóng chuyền nữ diễn ra tại Vĩnh Long, đồng thời 8 đội sẽ xác định thứ hạng chung cuộc trước lượt tiếp theo.

Đội VTV Bình Điền Long An đang tập trung tìm thêm điểm số để giữ vị trí tốt nhất tại vòng bảng của vòng 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tâm điểm của ngày thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia là cuộc đối đầu lúc 14 giờ 30 giữa đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin. Cả hai đã giành vé vào bán kết tại Vĩnh Long, song kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng và đối thủ của họ ở vòng tiếp theo. Vì vậy, màn đấu trí giữa HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và HLV Phạm Văn Long hứa hẹn hấp dẫn.

Ở trận đấu sớm, Hà Nội của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được đánh giá cao hơn Hưng Yên, đội đã phải hướng đến cuộc đua trụ hạng. Một chiến thắng sẽ giúp Hà Nội trở lại vị trí nhì bảng.

Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang bước vào trận gặp Thanh Hóa với tâm lý thoải mái nhờ đã chắc chắn đứng đầu vòng bảng. Đây là cơ hội để HLV Nguyễn Hữu Hà thử nghiệm đội hình, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trước bán kết.

Ở trận đấu muộn nhất, Ngân hàng Công Thương gặp Ninh Bình trong cuộc so tài mang tính thủ tục, khi cả hai đều chuẩn bị bước vào vòng phân hạng tranh suất trụ hạng.

LỊch thi đấu ngày 22-10:

12h00: Hưng Yên – Hà Nội

14h30: Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An

17h00: Hóa chất Đức Giang – Thanh Hóa

19h30: Ngân hàng Công Thương – Ninh Bình

MINH CHIẾN